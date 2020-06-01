Полицейские прощаются с погибшим коллегой: на его месте мог оказаться каждый из нас

Рита Гечюнайте ru.DELFI.lt

Foto: DELFI / Rita Gečiūnaitė

В понедельник в последний путь провожают погибшего на службе полицейского Саулюса Жимантаса. В пятницу произошла трагедия, на службе погиб полицейский Мажейкяйского района. Коллеги покойного не скрывают, что на месте покойного мог быть любой из них.

В воскресенье в Мажейкяй ездил президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы проститься с покойным и выразить соболезнования его семье. В Мажейкяй отдать дань памяти коллеге съезжались полицейские со всей страны. В понедельник проститься с покойным приезжало руководство ДГБ, СОГГ, Таможенного департамента, кинологи Департамента тюрем с собаками. На похороны привели и собаку покойного Гантаса. Статьи по теме: Генкомиссар Литвы: на застреленном полицейском бронежилета не было Науседа почтил память погибшего сотрудника полиции Саулюса Жимантаса Коллеги покойного отмечают, что от гибели на службе никто не застрахован. Трагедия произошла 29 мая в Мажейкяйском районе, в деревне Бирбилишкес. В пятницу утром в него и в его коллегу стрелял Стасис Браса, подозреваемый в насилии в семье. Жимантас от полученного ранения скончался на месте, его напарница была ранена. Без отца остались двое детей. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Статьи по теме:

| Maža didelių žinių kaina

Рекомендуем: