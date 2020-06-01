С понедельника в Литве смягчается карантин: разрешаются мероприятия, открываются границы, некоторые школы

С понедельника в Литве начинается новый этап смягчения условий карантина: разрешаются массовые мероприятия, открываются границы для большего числа иностранцев, в некоторые школы вернутся ученики 5-11 классов.

В соответствии с постановлением правительства, разрешается проведение культурных, развлекательных и спортивных мероприятий с участием зрителей. С 1 по 15 июня в мероприятиях на открытом пространстве могут участвовать не больше 300, а в закрытом - 100 человек. Позже количество зрителей увеличится.

На всех мероприятиях посетители должны быть в масках, соблюдать расстояние не меньше 1 метра на открытом пространстве и двух метров- в закрытом. Дистанцию могут не соблюдать члены одной семьи.

С понедельника в школу возвращаются ученики 5-11 классов. Откроются ли школы, решат муниципалитеты.

Детям, которые посещают кружки и детские лагеря, не надо соблюдать дистанцию в 1 м, отменено требование обеспечить на каждого участника 5 кв. м площади и указание об участии в одной деятельности не больше 15 детей одновременно. Работники таких учреждений могут не надевать маски.

Кроме того, с 1 июня кафе и рестораны будут работать на 1 час дольше - до 23 ч.

С 1 июня границы Литвы откроются для граждан тех стран, где заболеваемость коронавирусом в последние две недели не превышала 25 случаев на 100 000 жителей. Приехавшим из таких стран не придется соблюдать 14-дневную изоляцию. Список таких стран каждый понедельник будет объявлять министр здравоохранения Аурелиюс Верига.

Кроме того, с 1 июня упраздняется пограничный контроль на литовско-латышской границе. Это значит, что границу можно пересекать в любом месте, никакого контроля не будет.

Напомним, что карантин в Литве в связи с угрозой коронавируса был объявлен 16 марта и продлен до 16 июня.

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