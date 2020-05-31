Науседа почтил память погибшего сотрудника полиции Саулюса Жимантаса

Президент Литвы Гитанас Науседа посетил поминки Саулюса Жимантаса, офицера, который погиб в Мажяйкяйском районе во время инцидента. Глава государства, согласно сообщению Президентской коммуникационной группы, почтил память погибшего и выразил искренние соболезнования его семье, друзьям и коллегам.

"Литва никогда не забудет преданных сотрудников полиции, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради безопасности своего народа. Несколько дней назад один службы из ангелов-хранителей общества заплатил самую высокую цену. Мы склоняем головы перед умершим Саулюсом Жимантасом и благодарим его за преданность профессии", - сказал президент.

Жизнь полицейского оборвалась на службе, его застрелили. С. Жимантас был опытным следователем, одним из лучших литовских кинологов, уважаемым и любимым членом общества.

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