Пьяный водитель сбежал с места аварии, оставив без помощи друга в перевернутой машине

30 мая около 22.15 в Кайшядорском районе, в селе Мединяй Стревининкай, мужчина (2002 года рождения), за рулем автомобиля Audi 80, выехал с дороги и столкнулся с камнем, стоявшим рядом с дорогой, машина перевернулась.

Полиция каунасского уезда сообщает, что водитель скрылся с места аварии, но вскоре был арестован.

Выяснилось, что у мужчины не было права управлять транспортным средством, и у него установили 1,07 промилле.

Водитель был задержан и доставлен в медицинское учреждение для обследования.

Пассажир (1972 года рождения) был доставлен в медицинское учреждение из-за травм.

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