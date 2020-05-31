Летом поиск работы займет много времени: застрявшие в Литве эмигранты ищут работу с оплатой в четыре раза больше, чем у местных

Хотя места ночлега открылись в начале мая, последние отели в Паланге возобновят свою работу только в эти выходные. Некоторые бизнесы услуг постепенно восстанавливают работников после простоя, другие уже работают на полную мощность и ищут десятки работников на лето. В этом году число кандидатов значительно выросло, единственная проблема в том, что компании не могут принять всех. В настоящее время не только студенты и школьники ищут работу, но и эмигранты, застрявшие в Литве. Правда, ожидания последних от зарплат иногда не соответствуют действительности, потому что в этом году зарплаты на побережье снизились.

Работу ищут студенты, школьники, эмигранты и работники в крупных городах

По данным Creditreform Lietuva, в феврале-апреле этого года штат палангских компаний сократился на 1,2 процента. За аналогичный период прошлого года численность работников увеличилась на 4,4 процента. По данным на середину мая, литовские курортные компании вновь принимают на работу. Однако число персонала растет только на морских курортах.

Ингрида Валайтене, президент Ассоциации отелей и ресторанов Паланги (АОР), отмечает, что в мае отели только начинали свою деятельность. В то время рестораны и кафе открыли свои двери раньше. По ее словам, все постепенно возвращают сотрудников из простоя, и к июню уже ищут новых сотрудников для пополнения команды.

"В связи с нынешней карантинной ситуацией и ее последствиями на рынке труда нет недостатка в тех, кто ищет работу. Мы получаем запросы от школьников, студентов и эмигрантов, которые вернулись до объявления карантина, а также от сотрудников из крупных городов - Вильнюса, Каунаса, где компании, возможно, не начали свою деятельность после карантина, или сотрудники были уволены.

Из-за отложенных экзаменов абитуриенты хотели бы начать работу позже, чем обычно, некоторые полны решимости начать работать в обычное время, поэтому они попытаются справиться как с работой, так и с экзаменами", - говорит И. Валайтене.

Собеседница осторожно прогнозирует, что спрос на работников в июле и августе должен быть таким же и, возможно, выше, чем в прошлом году. Однако она отмечает, что из-за отмененных мероприятий, ограничений на внешних рынках - закрытые границы, отмены полетов - спрос на рабочих в июне может остаться несколько ниже, чем в прошлом году.

Чаще всего отели и рестораны Паланги ищут помощников на кухне, поваров, официантов и горничных. В настоящее время наибольшим спросом пользуются повара.

В этом году будет труднее найти работу: в 5 раз меньше предложений

Рита Каравайтене, менеджер по маркетингу портала поиска специалистов и работы CV-Online, отмечает, что найти сезонную работу в этом году будет сложнее из-за более низкого предложения работы.

Она отмечает, что сезонная работа в основном выполняется старшеклассниками. В этом году портал также получает много запросов от школьников и студентов, но выбор рабочих мест не так широк.

«Количество предложений работы во всех областях пока догоняет прошлый год, а рост числа предложений работы в сфере туризма будет довольно медленным. Тем не менее, мы уже видим положительные признаки прихода в норму - курорты начинают искать персонал кухни, отели объявляют о возобновлении деятельности и т. д.", - делится своими впечатлениями Р. Каравайтене.

"Количество сезонных предложений работы в сфере туризма, отелей и общественного питания в этом году значительно ниже, чем в мае прошлого года. В апреле и мае прошлого года мы объявляли около 100 предложений о работе для сотрудников в сфере туризма, отелей и общественного питания, в основном для работы на литовских курортах. В этом году в конце мая было размещено 20 объявлений для сотрудников в этой области, и, вероятно, в этой области меньше всего предложений о работе по сравнению с другими сферами деятельности", - сказала собеседница.

Мало того, в этом году поиск сезонных сотрудников значительно изменился - обычно их поиск начинался уже в апреле, и большинство людей искали сотрудников для работы в Литве или за рубежом. В этом году, хотя уже конец мая, поиск сезонных работников только начинается, и, конечно, сезонные работы предлагаются только в Литве.

"Поскольку в этом году туризм и отдых будут проходить в основном внутри страны, рабочие будут нужны, но их поиск ускорится только в середине июня этого года, но число предложений о работе может не достигнет уровня прошлого года", - прогнозирует Р. Каравайтене.

Ожидания зарплаты эмигрантов не соответствуют действительности: они хотят в четыре раза больше

Ожидаемые зарплаты эмигрантов, проживающих здесь, чрезвычайно высоки: "Похоже, им будет сложно приспособиться к зарплате, выплачиваемой в Литве, что может занять время, чтобы найти работу".

Эту же тенденцию замечает менеджер "Restoranas 4". По ее словам, ожидания ее кандидатов весьма различны: "Тот, кто вернулся из Лондона, попал в карантин в Литве и не может уехать, ожидает зарплату как в Лондоне, а другой, который, возможно, работал на литовском рынке и потерял свою работу, нуждается в литовской почасовой заработной плате. Ожидания варьируются от 3,5 евро "на руки" до 14 евро для тех, кто возвращается из Лондона".

В то же время Р. Каравайтене, менеджер по маркетингу Cv-Online, отмечает, что предлагаемые в настоящее время зарплаты остались на том же уровне, что и в прошлом году. В зависимости от должности, рабочего времени и т. д.

Средняя зарплата сезонного работника составляет около 600 евро "на руки".В прошлом году Delfi писал, что ожидания сезонных работников колеблются от 600 до 1000 евро. Р. Каравайтене отмечает, что соискатели не должны быть такими требовательными в этом году, и каждое предложение работы может быть рассмотрено.

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