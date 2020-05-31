Литовские аэропорты перед лицом пандемии: договариваются о направлениях, еще больше путешественников не впустили

Прошлый год был рекордно хорошим для аэропортов Литвы. Запланированные новые инфраструктурные проекты были объявлены еще до карантина, но сегодня они остановились - переносятся на более позднее время. Лаура Йоффе, исполнительный директор Lietuvos oro uostai, рассказала об успехах в работе аэропортов Литвы в передаче Delfi "Денежные дела".

Европейские аэропорты научились: представляют более строгие требования

По ее словам, литовские аэропорты готовы вернуться в нормальный режим. В терминал допускаются только пассажиры с билетами, все без исключения должны носить маски, температура их тела измеряется тепловизорами, стоек регистрации открыто больше, чем обычно, между пассажирами по всему терминалу поддерживается расстояние не менее одного метра, места сортируются, повсюду есть дезинфицирующие средства.

Л. Йоффе отмечает, что правила перевозки немного изменились. В настоящее время пассажиры могут перевозить дезинфицирующее средство в оригинальной упаковке во бутылках по 500 мл. Ранее жидкости в ручной клади разрешалось перевозить в бутылках объемом до 100 мл.

По словам собеседницы, безопасность пассажиров обеспечивается не только самим аэропортом, но и авиакомпаниями.

"Я не сомневаюсь, что все европейские аэропорты имеют процедуры, очень похожие на наши. Люди научились. Если в начале пандемии такого не было, литовские аэропорты были одними из первых, кто ввел чрезвычайно строгие меры для прибывающих пассажиров, я думаю, что аналогичная ситуация во всех аэропортах в настоящее время", - комментирует она вопрос координации мер безопасности между литовскими и зарубежными аэропортами.

Все же нет общих правил, которые были бы обязательными во всех аэропортах. Однако сами авиакомпании якобы предъявляют определенные требования: персонал, работающий на стойках регистрации, должен носить средства защиты и так далее.

Застрявших в литовском аэропорту было больше

Совсем недавно в СМИ появилась история о гражданине Франции, которого не пустили в Литву. После возобновления рейсов Франкфурт-Вильнюс француз, живущий в Литве, который прилетел к своей невесте, застрял в аэропорту Вильнюса, потому что у него не было необходимых документов - вида на жительство в Литве.

Как пояснили представители Служба охраны госграницы (СОГГ), гражданин Франции, приехавший в Литву, не может быть допущен в страну, поскольку он не является гражданином или членом литовской семьи. Если бы мужчина уже женился на своей невесте, тогда он получил бы разрешение на возвращение в семью.

"На границе не было никаких инструментов, чтобы впустить этого человека, потому что по правилам мы становимся заложниками ситуации", - отметила Л. Йоффе.

Правда, она намекнула, что в последние недели было еще несколько таких случаев - во всех случаях приходилось разворачиваться и улетать обратно. Путешественникам из Франции, Украины и Германии не разрешили въехать в Литву. Все они прибыли в Вильнюс с авиакомпанией Lufthansa через Франкфурт.

"Эта ситуация была очень болезненной для нас, на прошлой неделе их было несколько. Мы призываем пассажиров, особенно людей, посещающих иностранных гостей, очень внимательно изучить разрешения каждого государства, кто может приехать, куда и на каких условиях. Мы планируем выделить эту информацию на нашем веб-сайте, что существуют чрезвычайно строгие ограничения в отношении разрешений прибывающих иностранцев. Эти ограничения применяются не аэропортом и авиакомпанией, а конкретной страной", - сказала глава Lietuvos oro uostai о том, как избежать ситуаций, подобных ситуации с гражданином Франции.

"Довелось слышать интервью по сингапурскому телевидению, где один из моих коллег, работающих в Соединенном Королевстве, подчеркнул, что мы - аэропорты и авиакомпании, люди, которые путешествуют - часто становимся заложниками, потому что между государствами нет общего соглашения. Если в одной стране что-то разрешено, это не значит, что так же будет и в другой", - отмечает собеседница.

Аэропорты Литвы обсуждают направления

По словам главы литовских аэропортов, компания ведет переговоры с авиакомпаниями о возобновлении полетов для всех литовских аэропортов, и авиакомпании, принимая во внимание ограничения определенных стран, решают, хотят ли они и когда начинать полеты.

"WizzAir получила разрешения и начинает полеты в Осло на этой неделе. Движение происходит, хотя и не так быстро, как хотелось бы. Чтобы начать полеты, должно быть соблюдены три условия: аэропорты должны быть готовы к безопасным полетам, другое - соглашения между государствами, ограничения и так далее. Авиакомпании, видя готовность аэропортов и открытие государственных границ, решают, когда и где начинать полеты", - комментирует Л. Йоффе.

Глава аэропортов Литвы отметила, что на этой неделе правительству представляется предложение о возобновлении полетов в Нидерланды, Данию, Францию и Израиль. Она уверяет, что все три аэропорта страны будут готовы возобновить полеты: Вильнюс, Каунас и Паланга.

По ее словам, как никогда ранее авиакомпании будут оценивать прибыльность новых направлений. "Вероятно, проще всего оценить прибыльность уже существующих направлений, а не новых", - комментирует Л. Йоффе.

Агентства планируют возобновить поездки с июля

Нет запрета на организацию поездок со стороны литовских аэропортов, туристические агентства сами должны решить, сколько пассажиров захотят путешествовать, учитывая все ограничения.

"В понедельник было объявлено, что Кипр одной из первых стран хочет впустить Литву. Насколько нам известно, агентства планируют начать путешествия, они начнут думать об этом примерно с июля, но неизвестно, будет ли это осуществлено, это вопрос агентств", - отмечает собеседница.

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