На Молетском шоссе пьяный пограничник столкнулся с автомобилем, в котором ехала семья с детьми

В субботу во второй половине дня на Молетском шоссе, около поворота на Пабярже, пьяный водитель стал виновником ДТП. В полицию сообщили, что люди держат нарушителя, чтобы он не сбежал.

В полицию сообщили, что мужчина явно пьян.

Звонившие сказали, что нетрезвый водитель (1987 г.р.) Škodа врезался в семейный автомобиль, в котором везли детей.

ДТП произошло в 17.20 ч. Выяснилось, что виновник - пограничник.

В организме мужчины было 2,55 промилле.

После ДТП подозреваемого задержал водитель Volkswagen, в который и врезался автомобиль Škodа. В ДТП пострадали двое детей (10 и 14 лет), их доставили в больницу.

По словам представителя СОГГ Гедрюса Мишутиса, за такие нарушения пограничника ждет увольнение со службы.

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