Требование о самоизоляции обойти можно, но за это грозит уголовная ответственность

С июня жителям Литвы, которые вернутся из стран, где уровень заболевания коронавирусом невысокий, не обязательно оставаться в самоизоляции, однако этого требования могут избежать и те, кто возвращается из других стран. Однако Министерство внутренних дел Литвы отмечает, что за такой обход правил грозит и административная и даже уголовная ответственность.

"Да, теоретически обойти установленный порядок возможно, но мы верим, что жители Литвы понимают всю серьезность ситуации и последствия нарушения закона для общества", – сказала советник министра Божена Заборовска-Зданович.

Избежать двухнедельной изоляции могут лишь те, кто перед возвращением в Литву, побывал в странах с невысоким уровнем заболеваемости, а о том, что был в другой стране при опросе не сообщил.

Служба охраны госграницы заметила, что отследить такое перемещение практически невозможно.

"Вовремя проверки на границе у нас чего доброго не будет возможности проверить это, особенно если речь идет о поездках внутри ЕС. (...) Даже если человек приехал из страны, которая не входит в состав ЕС, было бы сложно выяснить это, ведь для поездки в третью страну можно использовать паспорт, а для поездок внутри ЕС - идентификационную карту", – сказал глава СОГГ Рустамас Любаевас.

По словам Заборовской-Зданович, человек, который обманом избежит самоизоляции, почувствует всю строгость закона, если заболеет коронавирусом.

"Если вернувшийся заболеет, будет начато эпидемиологическое расследование, и выяснятся все обстоятельства, связанные с его поездками, тогда ему грозит не только административная, но и уголовная ответственность", – сказала она.

Однако пресс-секретарь МИД Литвы Раса Якилайтене сказала, что такая возможность сокрытия правды скорее теоретическая, ведь большая часть стран ЕС еще не впускает иностранцев, обычно разрешают лишь транзитный переезд по своей территории, без остановок или назначают самоизоляцию.

"Конечно, есть исключения, например, Хорватия, которая сообщила, что будет впускать туристов из определенных стран, однако общая тенденция в ЕС такова, что пока путешествовать практически невозможно – пересечение границ все еще ограничено", – сказала она.

Правительство Литвы в минувшую среду смягчило условия карантина и разрешило въезд иностранцев из стран, в которых за последние две недели количество заболевших не превышало 25 случаев на 100 000. В число таких стран входят Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия. Гражданам таких стран в Литве не придется проводить 14 дней в самоизоляции, если количество заболеваний в них не будет выше, чем 15 человек на 100 000 жителей.

В остальных случаях иностранцам или приехавшим из этих стран гражданам Литвы придется провести в изоляции 14 дней.

Список стран, гражданам которых можно приезжать в Литву без самоизоляции, министр здравоохранения Аурелиюс Верига обещал объявлять каждый понедельник.

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