Вильнюс не перестает удивлять: летом будет "превращаться" в разные страны

В летние выходные Вильнюс будет приглашать горожан путешествовать по разным странам. Столичные общины, гиды и организаторы мероприятий, рестораны, гостиницы и художники объединили свои силы, чтобы на родине создать необходимые условия для горожан, которые не могут уехать за границу. Цель проекта - помощь бизнесу лишенному туристов.

"Инициатива отдыха в Вильнюсе – одно из средств подготовленного нами плана помощи 4x3 для бизнеса, туризма и культуры. Сейчас очень важны творческие решения, чтобы туристический сектор выжил в условиях карантина. Важно также, чтобы у людей, лишившихся возможности отдыха, появилось больше положительных эмоций. Я приглашаю в Вильнюс – вы обретете здесь радость путешествий", – сказал мэр города Ремигиюс Шимашюс.

Начиная с 5 июня, каждую вторую неделю Вильнюс будет преображаться. Он будет источать ауру 7 излюбленных направлений отдыха - Италии, Индии, США, Франции, Испании, Германии и Японии. Для этого не придется никуда лететь. Сэкономленное на переезде время можно посвятить развлечениям и открытиям, сказано в пресс-релизе.

"Пандемия не только принесла с собой вызовы, но и объединила нас", – сказала глава агентства Go Vilnius Инга Романовскене.

По ее словам, бизнес не только готов предложить услуги, характерные для отдельных стран, но и предоставит их по доступным ценам. Более дешевые поездки гарантируют Lietuvos geležinkeliai, Kautra, BusTuras, Citybee, Unipark.

Итальянские выходные намечены на 5-7 июня.

19 июня начнутся индийские выходные, а 3 июля - американские.

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