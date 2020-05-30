Роскошные вильнюсские гостиницы сдают апартаменты по 100 евро

Владельцы роскошных вильнюсских гостиниц с нетерпением ждут, когда же они смогут принимать гостей. В ближайшее время надеются принять больше местных туристов, которые могут снять номер в четырехзвездочной гостинице за 100 евро.

В последние несколько лет в Вильнюсе открылось несколько роскошных гостиниц – Hilton Garden Inn около Лукишкской площади, Courtyard by Marriott вместо стадиона "Жальгирис".

Первая гостиница сети Hilton в Литве открылась в City centre hotel.

Гендиректор гостиницы Тадас Эвалтас сказал, что они не работают с 20 марта. Гостиница откроется 5 июня.

Эвалтас рассказал, что большая часть работников находилась в простое, а руководство в частичном простое.

Он считает, что открытие гостиницы будет непростым делом.

"Мы зависим от закрытых границ и смягчения карантина не только в Литве, но и на других рынках. Изменится поток и характер постояльцев, придется пересмотреть стратегии продаж, ценовую политику и коммуникацию. Мы - одна из стран, которая показала хороший результат в борьбе с коронавирусом. Я верю, что путешественники при выборе направления, учтут это, поскольку безопасность сейчас - приоритет.

В ближайшее время продажи направлены на местных жителей и гостей из соседних стран. Мы подготовили предложение для семей, пар и тех, кто любит город. Вильнюс - отличается своей историей, культурой, развлечениями и активным отдыхом. Я верю, что в этом году мы можем стать центром Европы", – сказал он.

Глава компании Hanner Group, которой принадлежит гостиница Courtyard by Marriott Арвидас Авулис сказал, что их гостиница пока закрыта.

"В выходные мы попробовали открыть террасу, но погоды не было... Однако в первую неделю июня мы планировали открыть гостиницу. Бронь работает, немногочисленные гости есть. Но в принципе им неоткуда приезжать", – сказал он.

Собеседник сказал, что прежде хороший доход приносили конференции, а сейчас потребность в них снизилась до минимума.

Авулис сказал, что пока длится карантин, общество будет сковано страхом.

"Мы снова будем в Европе последними, кто отзовет карантин. Многие страны ослабляют карантин, все хотят вернуться к нормальной жизни. Один Верига знает, что будет. Мы все зависим от одного или двух человек. Как они скажут, так и будет", – сказал он.

Глава Hanner сказал, что в апреле у их гостиницы не было никаких доходов, а расходы составили 45 000 евро.

Глава компании Best Western, которая управляет гостиницами Best Baltic Hotels Римас Варкулявичюс сказал, что пандемия закрыла весь сектор.

Варкулявичюс заметил, что всего в Литве около 4000 гостиниц, и все они являются частью экспорта.

"Доходы появятся, когда будет работа. Мы сообщили об открытии. Уже есть постояльцы. Сделан смелый шаг, он касается открытия границ для жителей стран Балтии. Представьте себе гостиницу из 100 номеров, в которой живут 4–5 или 10 гостей, где себестоимость номера в среднем в

10 раз выше цены, по которой мы его можем сдать. Мы не можем в 4-звездочной гостинице сдавать номера по 500 евро. Должно быть около 100 евро. Значит другие расходы делают деятельность убыточной", – сказал он.

Глава гостиницы Holiday Inn Герт Шнеетс указал, что гостиничный рынок прогнозировать невозможно.

"Мы считаем, что сейчас можно только гадать, нет ничего реального, что можно было бы сказать", – заметил он.

По данным Департамента статистики Литвы, в январе 2020 года в литовских гостиницах остановилось на 1,2% туристов меньше, а в феврале на 2,3% больше, в марте из-за карантина COVID-19 на 58,1%, по сравнению с данными за 2019 год.

Ранее большую часть постояльцев в гостиницах составляли граждане России – 24 700, или 13,4% всех иностранцев.

Кроме того, из соседних стран (Беларуси, Латвии, Польши, России) приезжали 77 200, или 41,8% всех иностранцев. Количество туристов из стран ЕС, о сравнению с данными за первый квартал 2019 года, уменьшилось на 27,9% и составило 93 700.

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