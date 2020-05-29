В связи с открытием границ для поездок из Европы министр обращает внимание на риски

В связи с тем, что со следующей недели планируется открыть границы Балтийских стран для поездок из-за рубежа, литовский министр здравоохранения Аурелиюс Верига подчеркивает, что путешествовать все еще рискованно, потому что если заболеваемость вырастет, границы снова могут быть закрыты.

"Показатель (заболеваемости - ред.) будет рассчитываться каждую неделю. Договорено, что каждую пятницу все страны Балтии будут этот показатель сверять. И это будет знаком относительно следующей недели для тех, кто планирует поездки (...) Я хочу еще раз напомнить, что все поездки будут на ваш риск", - сказал А. Верига на пресс-конференции.

С 1 июня в Литву можно будет приехать из тех стран Европы, в которых заболеваемость в течение двух недель не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей, однако приезжающим из стран, где этот показатель выше 15, все еще придется самоизолироваться.

А. Верига подчеркнул, что если показатели заболеваемости и статус определенной страны изменится после возвращения человека, ему все еще придется выполнять те требования, которые были предусмотрены во время его возвращения.

"Если человек вернется в то время, когда к стране применялось требование изоляции, то ему придется эту изоляцию отбыть", - сказал министр.

Список стран, из которых можно будет приехать, будет обнародует министр здравоохранения каждый понедельник.

В этот список сейчас могли бы претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

В Литве карантин из-за коронавируса объявлен 16 марта.

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