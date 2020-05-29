Литва скептически относится к предложениям изменить управление Rail Baltica

Литовские ведомства с осторожностью реагируют на желание Латвии и Эстонии изменить управление проектом железной дороги европейской колеи Rail Baltica миллиардной стоимости в плане его большей централизации. Литва согласна обсуждать такое предложение, однако хочет, чтобы Латвия и Эстония обязались завершить работы на своей территории в срок - в 2026 году.

Представители Литвы постоянно подчеркивают, что страна достигла наибольшего прогресса в прокладке Rail Baltica и может завершить новую железную дорогу до 2026 года.

По словам вице-министра транспорта Гитиса Мажейки, Литве недостает аргументов, почему было бы целесообразно менять структуру реализации и управления набравшего обороты проекта. Он говорит, что дискуссия об изменении управления отвлекает внимание от главной цели - завершения Rail Baltica в 2026 году.

"Может, такая дискуссия и нужна этим странам, но мы не совсем понимаем, является ли эта цель 2026 года все еще устойчивой", - объяснил BNS вице-министр.

Инициативу Латвии и Эстонии изменить управление реализацией проекта Rail Baltica и уже построенной инфраструктурой на этой неделе рассматривали на совместном заседании комитеты сейма По европейским делам и По экономике.

Глава Комитета по экономике, экс-министр транспорта Римантас Синкявичюс говорит, что принципиальная позиция обоих комитетов сходная - страны должны придерживаться самостоятельности.

"Вопросы строительства железной дороги должны быть организованы так, чтобы литовские предприятия могли и имели право участвовать. Мы - не за централизацию как в области управления, так и в области реализации", - сказал BNS Р. Синкявичюс.

По его словам, возражения против централизации обусловлены двумя причинами: "Мы хотим, чтобы у нашего бизнеса была работа, чтобы НДС возвращался в Литву, а что до управления - да, мы хотим иметь свою компанию по управлению (Lietuvos gelezinkeliu infrastruktura – BNS), она назначена, ничего дополнительно создавать не нужно. Но мы не против сотрудничества в управлении".

Глава комитета сказал также, что обсуждение совместного управления инфраструктурой может противоречить Конституции Литвы.

Как утверждают собеседники, самый большой риск, который может возникнуть, если сейчас изменить модель реализации проекта - это угроза для уже проходящим в Литве конкурсов. Например, Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) в апреле объявили о начале подготовки к конкурсам строительства участка железной дороги стоимостью 480 млн евро от Каунаса до границы с Латвией.

"Литва достигла наибольшего прогресса, и сейчас нам начинать процесс остановки проходящих конкурсов, начинать их снова было бы серьезным затягиванием конкурса. Это заняло бы не месяц, не два, а, возможно, годы", - сказал Р. Синкявичюс.

Прежнее руководство координирующего проект совместного предприятия RB Rail не раз декларировало стремление получить в управление будущую инфраструктуру Rail Baltica, которая, в соответствии с законодательством Литвы, имеет стратегическое значение для безопасности страны.

В соответствии с нынешней моделью управления Rail Baltica, проект централизован лишь отчасти - RB Rail координирует реализацию проекта, исследования и анализ выгодности затрат - то, что актуально для всех Балтийских стран, это СП также отвечает за единый стандарт, электрификацию, внедрение систем управления движением.

Созданным в 2014 году СП Литвы, Латвии и Эстонии RB Rail в равных частях управляют и финансируют его литовская компания Rail Baltica statyba, латвийская Eiropas Dzelzcela Linijas и эстонская Rail Baltic Estonia.

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