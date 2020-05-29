Посол: военные США очень довольны опытом, приобретенным в Литве

Посол США в Литве Роберт Гилкрист заявил, что дислоцированный в Литве американский батальон обладал прекрасными условиями для тренировок, а из-за коронавируса военные пробыли в стране дольше, чем планировалось.

"Это было прекрасно. Я слышал лишь позитивные отзывы об опыте военных, о прекрасных оценках, которые военные США получили, и о помощи – это было замечательно", – сказал дипломат журналистам в пятницу.

"Я не думаю, что COVID-19 многое изменил, но хорошо то, что это позволило этим ребятам здесь тренироваться дольше, и в целом, все, что я слышал и видел, это был прекрасный опыт", – добавил он.

Об этом дипломат заявил на церемонии открытия ответвления железнодорожной линии национального значения Падбраде-Пажеймене в Швенченском районе, прокладка которой была завершена в мае.

"Я бы хотел поблагодарить министра, министерство, а также литовскую армию за прекрасную помощь, которую они продемонстрировали и отличную возможность тренироваться плечом к лечу с литовскими военными", – сказал Р. Гилкрист.

Эта железнодорожная ветка будет способствовать более удобной передислокации военной техники и другого оборудования союзников по НАТО на находящийся рядом полигон в Пабраде.

Для укрепления безопасности Балтийских стран с октября прошлого года в Литве было дислоцировано около 500 военных Сухопутных сил США и тяжелая техника: около 30 танков Abrams, более 20 боевых машин пехоты Bradley и прочей военной техники.

Американские военные с техникой сейчас готовятся к отбытию из Литвы, на их планы повлияли ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса.

Дислоцированную в Литве с февраля 2017 года группу Батальона Сил передового базирования НАТО возглавляет Германия, выделяющая наибольшее число военных, более 600. В группе в целом служат более 1,2 тыс. военных из шести государств, они часто прибывают собственной военной техникой.

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