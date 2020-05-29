Министр: выделенные на военную мобильность средства ЕС можно пустить на доработку дорог, мостов

Средства бюджета Евросоюза (ЕС), предназначенные для военной мобильности, можно было бы использовать для совершенствования дорог, мостов в Литве, чтобы облегчить логистику военной техники, говорит министр обороны Литвы Раймундас Кароблис.

По его словам, также важно приспособить железную дорогу Rail Baltica к требованиям по передвижению военной техники.

"Армия Литвы, Министерство обороны - мы представили Еврокомиссии (ЕК) проекты, которые должны быть приоритетными (...) Должен соответствовать и проект Rail Baltica, а также дороги, мосты и тому подобное", - сказал министр журналистам в пятницу.

ЕК на этой неделе предложила, чтобы на военную мобильность в бюджете ЕС 2021-2027 годов было выделено около полутора миллиардов евро.

Он сказал, что пока не хочет называть сумму, на которую могла бы претендовать Литва, однако важно, чтобы сдвинулась с места сама программа военной мобильности ЕС.

"Для нас это лакмусовая бумажка того, насколько серьезен ЕС в оборонной политике", - сказал Р. Кароблис.

Он также сказал, что средства на эту программу будут распределяться в соответствии с приоритетными проектами, об этом должна быть дискуссия с ЕК.

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