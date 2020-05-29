Кубилюс после признания премьера: в таком жестком карантине не было необходимости

После того как премьер-министр Литвы 28 мая упомянул о том, что если будет вторая волна коронавируса, такого жесткого карантина не будет, свое мнение высказал европарламентарий Андрюс Кубилюс. По его словам, премьер признал ошибку. Кубилюс сказал Delfi, что можно было и не вводить такой жесткий карантин, а брать пример с других стран.

Об этом Кубилюс написал у себя в фейсбуке.

"Премьер пишет, что если волна пандемии повторится, всю экономику закрывать не будут. Надо понимать, что всеобщего карантина не будет. Видимо, так будет, даже если вторая волна будет больше первой", – писал европарламентарий.

Он из слов премьера делает два вывода.

"Первое – премьер понимает, что правительство поступило немудро, поэтому экономика понесла необоснованные убытки. Правительство вынесло урок, больше так делать не будет. Но такие действия стоили дорого. Очень дорого. Миллиарды...

Второе – премьер понимает, что при преодолении первой волны "разбазаривали" взятые в кредит миллиарды, а на преодоление следующей волны никаких ресурсов не осталось: ни возможности получить кредит, ни раздачи средств. Поэтому и говорит, что если повториться еще одна волна, экономику закрывать не будут, поскольку не будет ресурсов на выплату ущерба предпринимателям", – сказал Кубилюс.

29 мая он перечислил Delfi все ошибки правительства.

"Сам премьер об этом заговорил о том, что во время второй волны не будет поступать так же. А эксперты прогнозируют, что вторая волна будет больше первой. Премьер заявляет, что всеобщий карантин во время второй волны вводить не будут. Вопрос такой – верная ли стратегия была выбрана, а говорю не столько об ошибках, сколько о самой стратегии", – сказал Delfi Кубилюс.

Он заметил, что нельзя не радоваться тому, что кризис коронавируса в Литве быстро обуздали – количество заболевших и скончавшихся меньше, чем в других странах.

"Можно предположить, что это результат жесткого карантина. Но в Латвии условия были намного мягче, а показатели относительно меньше, чем в Литве. Может показаться, что жесткость карантина не нужна для снижения волны. Ведь карантин очень болезненно сказался на экономике", – заметил собеседник.

Как Кубилюс и упоминал, в Латвии карантин был мягче – не закрывались бары, кафе и рестораны, если они могли работать в условиях жестких требований и обеспечивать расстояние между клиентами. Работали салоны красоты, парикмахерские.

"Возникает вопрос обоснованности расходов на компенсацию падения экономики. Второй момент – премьер позволил себе широкий размах с деньгами – брали много кредитов. Конечно, хорошо, что это было легко сделать, но деньги разбазаривают направо и налево", – сказал Кубилюс.

"Поэтому, я не знаю, что значат его слова. Может, он и сам видит, что на вторую волну ресурсов не остается? Долг растет, когда-то международные рынки могут начать реагировать на быстро растущий долг. Об этом можно много рассуждать", – сказал Delfi политик.

Кубилюс сказал, что, возможно, стоило перенять опыт других стран и "не закрывать все".

"Не бросаться, сломя голову, все запрещать. Ведь эти запреты понравились самому правительству, психологически. Все в наших руках - мы правим. (…) Как последствие этого - миллиардные убытки", – сказал политик.

Кубилюс привел в пример Тайвань, который только закрыл границы, а карантин не объявлял, работал бизнес, школы.

"В этой стране 24 миллионов жителей, а подтвердили 500 случаев заболевания, около 10 умерших. Оказывается, можно и так все решить. Надо открыто оценивать действия правительства – действительно ли была необходимость в таких ограничениях", – сказал он.

Напомним, что правительство продлило карантин до 16 июня. Кубилюс считает, что правительство карантин легко не отменит.

"Тут есть два момента. Первый – любовь к власти. Мне кажется, это как игрушка для детей – отберешь, будет плакать. Второй, это более серьезная проблема – правительство придумало, что чрезвычайное положение дает ему возможность без парламента, без бюджета раздавать миллиарды направо и налево. Я считаю, это незаконно. Быть может, надо обращаться в Конституционный суд", – сказал политик.

Действия правительства Кубилюс оценил, как пример очень плохого управления.

"Но правительству приятно раздавать эти миллиарды – на сельское хозяйство, дороги, строительство. Это может быть причиной, по которой правительство не захочет просто так отказаться от режима ЧП. И еще – часть денег предусмотрели выплатить в будущем, те же 200 евро как однократное пособие в августе. Так если к тому времени карантин и режим ЧП отзовут, получат ли пенсионеры эти деньги?" – вопрошал политик.

"Я думаю, что это тоже причина, по которой все будет тянуться, может, даже до выборов", – сказал Delfi Кубилюс.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!