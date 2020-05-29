Первый самолет вылетел из Вильнюса в 7.35, а из Дортмунда в Вильнюс он вылетит в 17.45, сообщил Вильнюсский аэропорт. Рейсы будут осуществляться по понедельникам и пятницам.
С понедельника компания также начнет летать из Каунаса в норвежские города Олесунн и Берген.
В среду правительство Литвы разрешило восстановить регулярное авиасообщение из Литвы с Германией и Нидерландами.
Уже возобновлены регулярные рейсы в Осло, Франкфурт, Ригу и Таллин.
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