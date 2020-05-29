Науседа: мы находимся на стадии спада, но она не должна затянуться

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что испытавшая потрясение от коронавирусного кризиса экономика страны попала в стадию спада, а выход из нее будет зависеть от сплоченных действий властей и комплексных мер, рассчитанных не только на краткосрочную, но и на более длительную перспективу.

"Думаю, что сейчас мы как раз находимся на стадии спада. Думаю, что этот спад не должен сильно затянуться, но это будет зависеть от того, будем ли мы просто пассивно наблюдать за происходящим, или же будем принимать определенные меры, которые я называю "мерами против шерсти", - сказал Г. Науседа журналистам в четверг.

Он объяснил, что когда падает внутренний спрос или ухудшаются ожидания потребителей, нужно при помощи мер экономической политики добиваться противоположного результата: улучшать ожидания, повышать доходы людей, а это можно сделать и посредством прямых выплат, и посредством увеличения расходов властей.

"Но мы можем сделать это и посредством снижения налогового бремени", - добавил президент, вероятно имея в виду его предложения о снижении тарифа подоходного налога.

По мнению Г. Науседы, сейчас, при решении проблемы оживления экономики предпринимаются правильные действия, однако глава государства посетовал на темпы проведения в жизнь объявленных в начале карантина мер помощи бизнесу.

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