Воздух прогреется до 20 градусов, но погода будет ветреной

В пятницу Литва окажется в зоне действия антициклона, ожидается теплая, но ветреная погода.

В пятницу будет облачно с прояснениями, вероятность осадков невелика. Будет дуть северный ветер, его скорость составит 15 м/с. Днем будет 17–20 градусов тепла, у моря будет прохладнее.

В субботу на юго-востоке будет облачно. И ночью и днем пройдет небольшой дождь. На северо-западе переменная облачность. Будет дуть северный, северо-восточный ветер. Ночью на западе будет 7–10 градусов, а на северо-востоке 11–12 градусов. Днем будет 17–22 градусов тепла.

В воскресенье ветер усилится до 15–19 м/с. Ночью будет облачно, на юге пройдут дожди, температура составит 8–13 градусов. Днем солнечно, без осадков, 18–23 градуса.

1 июня ветер ослабеет. Ночью без осадков, 6–11 градусов. Днем местами, особенно на востоке, пройдут небольшие дожди, будет 18–23 градуса.

Во вторник без осадков. Ночью 5–10, днем 16–21 градусов.

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