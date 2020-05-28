Президент: фонд восстановления ЕС – возможность для качественного рывка Литвы

Часть в 6,3 млрд евро, которая может достаться Литве в предложенном в Евросоюзе (ЕС) Фонде восстановления, позволила бы стране создать качественный рывок наперед, однако для этого необходимо инвестировать в будущее, говорит президент Литвы Гитанас Науседа.

"Мы должны инвестировать эти деньги в последствия (пандемии) вируса COVID-19 для нашей экономики, но было бы огромной ошибкой, если бы мы все потратили на "припудривание сегодняшнего фасада нашей экономики". Так что в этом смысле я воспринимаю этот документ, вместе с многолетней финансовой перспективой, как прекрасный повод для Литвы сделать качественный рывок в течение ближайших нескольких лет, и все предпосылки для этого имеются", - сказал Г. Науседа журналистам в четверг.

"Эти направления, на мой взгляд - "озеленение", дигитализация экономики и вообще создание более высокой добавленной стоимости, чтобы у наших людей доходы были выше и чтобы они могли наслаждаться жизнью", - сказал он.

Говоря о новой финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы, глава государства заверил, что переговоры продолжаются и на них ищут оптимальный вариант и для Литвы, для всего Сообщества.

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