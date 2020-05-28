Через страны Балтии в Литву ежедневно возвращаются по 100 соотечественников

Литовские ведомства ежедневно получают от латвийских и эстонских пограничников сообщения о более чем 100 гражданах Литвы, возвращающихся на родину из других стран, сообщила в четверг Служба охраны госграницы Литвы.

"Главы погранслужб стран Балтии договорились с 15 мая о системе обмена информацией. Через эту систему мы обмениваемся данными о своих гражданах, которые прибывают из других стран – не из Балтийских государств. (...) В среднем за сутки мы получаем сообщения о 100–150 гражданах Литвы, которые прибывают в Латвию или Эстонию через внешнюю границу, аэропорты или морские порты", – заявил в четверг на пресс-конференции глава Службы охраны госграницы Литвы Рустамас Любаевас.

По его словам, эту информацию также получают и Национальный центр общественного здоровья, полиция Литвы.

"Данные тех наших граждан, которые прибывают не из Балтийских стран, известны, и могут быть проведены превентивные проверки полиции Литвы и других ведомств", – сказал Р. Любаевас.

Глава МВД Рита Тамашунене призывает граждан не предоставлять ложную информацию и обращает внимание на то, что всем людям, которые через соседние Балтийские страны прибывают в Литву из других государств до 1 июня требуется 14-дневная самоизоляция.

"Слышно, что можно схитрить, при пересечении границы не сказать, откуда приезжаешь. Все же, эта информация поступит позднее, не в ту же минуту, когда пересекаешь границу, но поступит в Службу охраны госграницы Литвы", – сказала министр.

"С первого июня список (стран, по прибытии из которых требуется самоизоляция – BNS) сокращается, обязанность соблюдать самоизоляцию лицам, возвращающимися из зарубежных стран, также сокращается", – добавила она.

В среду правительство разрешило большее количество рейсов из стран Европы, где нет большого уровня заболеваемости коронавирусом.

С 1 июня вступят в силу и другие послабления: можно будет прибывать из стран, где уровень заболевания коронавирусом за последние две недели не превышает 25 случаев на 100 тыс. жителей.

Прибывающим из таких стран не будет обязательна двухнедельная самоизоляция. Список стран Минздрав будет публиковать каждый понедельник.

На этот список сейчас могут претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

Хотя ограничения самоизоляции не применяются, глава пограничников призывает поинтересоваться карантинными правилами в стране прибытия.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!