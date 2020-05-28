Работники, родившиеся до 1960 г., могут не работать и получать минимум

Пока в Литве действует чрезвычайное положение, находящиеся в простое жители старше 60 лет могут получать зарплату в 437 евро, которую на 100% финансируют налогоплательщики, предлагает правительство.

Парламент 28 мая в первом чтении одобрил это предложение. За голосовали 74 депутата, 2 против, еще 19 воздержались.

100% субсидию в таком случае представил глава Соцмина Линас Кукурайтис.

"С учетом того, что пандемия коронавируса (COVID-19) замедлила развитие экономики. Чтобы создать условия для сохранения рабочих мест людей из группы риска, чтобы их не уволили, предлагают во время карантина выплачивать таким работникам (старше 60 лет), находящимся в простое выплачивать субсидии в размере 100% минимальной зарплаты", – сказано в проекте.

Сейчас все находящиеся в простое работники могут получать пособие не больше 90% зарплаты, но не больше минимальной, или не больше 70% зарплаты, но не больше 1,5 минимальной.

Если будет принят новый проект закона, работодатель сможет доплачивать работникам 30% от 910,5 евро или не платить ничего. Однако в таком случае зарплата человека старше 60 лет не должна быть выше 607 евро. В 2020 году мужчины в Литве выходят на пенсию в возрасте 64 лет, женщины – 63 лет.

Депутат Альгирдас Сисас сказал, что видит в этом законе дискриминацию.

"Сколько уже нам известно случаев дискриминации по возрастному признаку? Т.е., скольких людей уволили. Какие санкции были предприняты в отношении работодателей, нарушающих закон?" – вопрошал он.

Кукурайтис ответил, что это положительный пример дискриминации.

"Что касается уволенных из-за возраста, из 10 000 всех уволенных в марте, 2600 были старше 60 лет. Если иметь в виду, что работает немного людей старше 60 лет, то это большое количество. Причины, вероятно, носят дискриминирующий характер, но доказать это сложно", – сказал он.

Кукурайтис также представил поправки к закону о выплатах по материнству, безработице и к Трудовому кодексу. Правительство предлагает рассмотреть их в срочном порядке. Их намерены рассмотреть и принять на следующей неделе.

В проекте предлагается платить пособие по уходу за детьми во время карантина их работающим дедушкам или бабушкам.

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