"Другой стиль, а не стучать кулаком по столу": президент Литвы объяснил, зачем шел в политику

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что шел в политику, стремясь к иному политическому стилю, хотел избежать битья кулаком по столу, и выражает надежду, что большинство людей поймет, что он со своей командой пытается делать.

"(...) Скажу открыто, какой была моя цель, когда я шел в политику. Мне хотелось иного политического стиля, мне хотелось иной политической культуры в Литве, когда проблемы решаются с уважением друг к другу и в духе сотрудничества", - сказал в четверг журналистам глава государства.

"Для меня неприемлем такой навязчивый агрессивный стиль, когда окружающих дурачат, когда вопросы пытаются решать, стуча кулаком по столу", - добавил он.

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По словам президента, к такому его стилю трудно привыкнуть и обозревателям, однако он надеется, что большинство людей поймут решения и цель его самого и его команды.

"Я вижу, что некоторым людям, обозревателям, возможно, сложновато привыкнуть к такому стилю, и они хотели бы преподнести его как определенную слабость президента, но если я за мой срок полномочий добьюсь того, чтобы большая часть людей поняла, что мы делаем вместе с моей командой, то самая большая часть моей задачи будет выполнена, и тогда я смогу спокойно заниматься той деятельностью, которая мне очень нравится", - сказал Науседа.

Науседа год назад победил на выборах президента и в июле прошлого года вступил в должность президента. Он сменил на этом посту проработавшую два президентских срока Далю Грибаускайте.

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