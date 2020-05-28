Соцдемы собирают подписи за отмену карантина в Литве

После того как премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сказал, что требования соцдемов, связанные с отменой карантина, появились "от страха, растерянности и неимения, что сказать", сами соцдемы распространили информацию о том, что собирают подписи людей, поддерживающих отмену карантина.

В объявленной 28 мая петиции правительство призывают учесть изменение ситуации в связи с коронавирусом и отменить карантин.

В петиции указано, что количество заболеваний в Литве сокращается, ситуация идет на поправку, поэтому нет оснований для того, чтобы держать всю страну в условиях карантина.

"Во время карантина правительство позволяет себе открытую дискриминацию пожилых людей и пенсионеров – ограничен их досуг и профессиональная деятельность. Все больше признаков свидетельствует о том, что юридический режим всеобщего карантина нужен правящим не в силу объективных причин, а из-за приближающихся выборов и ради большей власти – он позволяет быстрее принять не всегда необходимые и нужные решения", – сказано в петиции.

Упоминается, что соседние страны отменяют карантин, чтобы быстрее вернуться к нормальной жизни.

"По несколько раз в день объявляют новые решения, указания, рекомендации, которые утомляют и истощают общество, наращивают психологическое напряжение, показывают опросы. Все это идет вразрез с принципами открытого общества. Напротив, надо побуждать в людях сознательность", – сказано в петиции.

Соцдемы считают, что реагировать на очаги вируса можно иными способами – например, объявлять карантин на определенной территории и т.п.

В петиции сказано, что в Литве надо продолжать активное тестирование: "Это позволяет видеть реальную циркуляцию вируса в обществе и поможет справиться с ней".

Напомним, что карантин в Литве был объявлен с 16 марта и продлен до 16 июня.

Сквернялис критикует оппозицию за требование отменить карантин. На заявление главы соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса, что правительство держит Литву в "эмоциональной тюрьме", он ответил:

"Смелые зайцы вылезли из норок, несколько месяцев их не было видно. Такие заявления – признак страха, растерянности, незнания, что сказать".

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