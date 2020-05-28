Депутат парламента Литвы извинился за поднятую руку, которую приняли за нацистское приветствие

Член фракции правящих литовских "крестьян" Аудрюс Шимас в четверг на заседании сейма принес извинения за то, что форма его голосования кому-то напомнила приветствие нацистов, он сказал, что просто голосовал.

Председатель Литовского Союза "крестьян" и "зеленых" Рамунас Карбаусис в свою очередь заявил, что подобные интерпретации служат российской пропаганде.

"Я очень извиняюсь по поводу моего голосования, но это никак не было связано ни с какими действиями, не было направлено против кого-то", – сказал А. Шимас в четверг в Сейме, когда оппозиция потребовала объяснить свое поведение во время заседания Комитета по нацбезопасности и обороне (КНБО).

"На заседании (комитета -BNS) нет кнопок, голосование проходит поднятием руки. Поднятие руки ни с чем другим не было связано ... Я очень сожалею, если кто-то превратно понял мое голосование", – сказал он.

Представитель Союза Отечества - Христианских демократов Лауринас Кащюнас в момент голосования сидел напротив Шимаса и обратился к нему в связи с неподобающим поведением. По словам Кащюнаса, он попросил Шимаса опустить руку, но тот "только подчеркнул жест", выпрямил ладонь.

У парламентария от оппозиции не возникло никаких сомнений в значении жеста своего коллеги. "Нужно быть из другого мира, чтобы не понять, что это за жест", - сказала Кащюнас.

В четверг лидер "крестьян" убеждал журналистов, что поднятие руки А. Шимасом никак не было связано с нацистским приветствием. Голосование с вытягиванием руки в вперед он объяснил коронавирусом.

"Я думаю, что с этим коронакризисом пришли такие странные приветствия, одни здороваются ногами, другие – кулаками, третьи – еще чем-то. Полагаю, что этот жест мог быть похожим на что-то, но за коллег и за нас могу сказать, что такие связи не усматриваются", – сказал Р. Карбаускис, расценив это как неудавшуюся попытку карантинного приветствия.

Он считает, что интерпретация действий А. Шимаса послужит пророссийской пропаганде.

"Эта попытка отождествить какое движение с этими вещами, больше является попыткой помочь пророссийской пропаганде, которая действует против Литвы", – сказал Р. Карбаускис.

Foto: Youtube nuotr.

Премьер Саулюс Сквернялис сказал, что движение А. Шимаса вообще не напомнило ему никаких нацистских приветствий.

В среду Еврейская община Литвы сообщила, что обратилась к спикеру и КНБО с просьбой расследовать видеозапись, на которой во время голосования виден член сейма с возможным приветствием.

Спикер сейма Виктора Пранцктис отметил, что депутаты должны контролировать свои действия.

"А. Шимас принес свои извинения. (...) Вероятно, нужно принести изменения этой общине, что так не должно происходить. Следует контролировать свои действия", – сказал глава парламента.

Глава Еврейской общины Фаина Куклянски сообщила BNS, что по поводу произошедшего планируется обратиться и к прокурорам.

"Сейчас мы попросили председателя сейма и КНБО расследовать произошедшее. Обратились официально, обратимся и в прокуратуру с просьбой расследовать, если это правда, то действительно должна быть определенная реакция, если это фальшивка, то кто и с какой целью запустил фальсификацию в публичное пространство" – сказала Ф. Куклянски.

"Такой жест, явно повторяющий нацистские времена, прославление и почитание Гитлера, у еврея и не только еврея ассоциируется с жесточайшим унижением, уничтожением европейской общины", – сказала она.

Видеозапись заседания КНБО 20 мая была размещена на платформе Youtube. Момент голосования на хронометраже - 01:26:20.

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