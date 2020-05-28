Группа Luminor в странах Балтии в этом году понесла 21 млн евро убытков

Одна из крупнейших в странах Балтии финансовых групп Luminor в первом квартале года понесла 21,192 млн евро чистых убытков. В прошлом году за такой же период банк заработал 26,366 млн евро чистой прибыли.

В отчете Luminor за первый квартал указано, что в этом году убытки понесены из-за отложенных платежей по кредитам, что связано с пандемией коронавируса - убытки банка составили в этой связи 26,4 млн евро.

Активы банка в первом квартале по сравнению с прошлым годом сократились на 9,2% до 13,492 млрд евро, кредитный портфель уменьшился на 12% до 9,927 млрд евро, между тем вклады увеличились на 6% до 9,958 млрд евро.

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Luminor сообщил, что эти изменения планировались, чтобы выравнять риск заимствований и улучшить показатели прибыльности.

По словам главы литовского отделения банка Luminor Андрюса Начаюса, введенный в марте карантин перевернул с ног на голову часть экономики Литвы, однако банк приспособился к изменившимся условиям.

"В Литве портфель вкладов банка в конце марта превышал 5,3 млрд евро, и это придает нам уверенности и ускорения активно действовать на рынке кредитования бизнеса и населения", - сказал А. Начаюс для пресс-релиза.

Чистые доходы Luminor от годовых снизились на 18% до 54,08 млн евро, чистые доходы от услуг и комиссионных - на 5,3% до 17,77 млн евро.

Банк Luminor создан в 2017 году посредством объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года 60% акций банка на 1 млрд евро купила американская инвесткомпания Blackstone.

Luminor - зарегистрированный в Эстонии банк с подразделениями в Литве и Латвии.

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