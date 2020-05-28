"С 1 июня для прибывающих в Литовскую Республику лиц 14-дневная самоизоляция будет обязательна в определенных случаях", - сообщила на пресс-конференции в четверг глава Вильнюсского департамента НЦОЗ Роланда Лингене.

"Если заболеваемость будет в пределах от 15 случаев до 25 случаев на 100 тысяч жителей, в таком случае будет нужна изоляция на 14 дней", - сказала она.

Согласно решению правительства Литвы, с июня в страну можно приезжать из тех стран, где заболеваемость за последние две недели не превышала 25 случаев на 100 тыс. жителей.

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Ранее сообщалось, что для прибывающих из таких стран самоизоляция на две недели не будет обязательной. Список стран обнародует министр здравоохранения в каждый понедельник.

На попадание в этот список сейчас могли бы претендовать Исландия, Словения, Греция, Хорватия, Кипр, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия.

В Литве карантин из-за коронавируса объявлен 16 марта.

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