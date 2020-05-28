Науседа: Наркевич не может заниматься своей прямой деятельностью

Президент Литвы Гитанас Науседа говорит, что министр транспорта и инноваций Ярослав Наркевич, который подвергается критике за сомнительные решения и прошлые истории, больше не может заниматься своей прямой деятельностью.

"Я иногда думаю, когда поднимается очередная волна защиты - а почему, например, не возникает таких проблем у какого-нибудь господина Ж. Вайчюнаса (министр энергетики Жигимантас Вайчюнас - ред.) или у других министров, почему все крутится вокруг этого конкретного человека, его деятельности в прошлом, его проблем? Видимо, если бы не было причин, не было бы и этих статей, этих историй, и человек мог бы спокойно работать", - сказал глава государства журналистам в четверг.

"Этот человек больше не может заниматься своей прямой деятельностью, потому что все время ему приходится говорить об этих проблемах, с которыми он сталкивается, и это плохо", - сказал Г. Науседа.

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