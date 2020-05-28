Глава МИД: Литва должна быть не только донором, но и получателем в программе инноваций ЕС

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс считает, что Литва должна не только вносить взносы в программу научных исследований и инноваций ЕС "Европейские горизонты", но и стать ее получателем.

На удаленной конференции, которая была организована в четверг на эту тему в Президентском дворце, глава МИД подчеркнул необходимость изменений не только европейских инструментов, но и "выполнения домашней работы" в Литве.

"Зная о нашем вкладе в весь этот процесс, мы являемся даже нетто донорами, поскольку из трех инвестированных евро только один возвращается в Литву. Значит, мы не используем это полноценно. И, если говорить об упомянутых программах, самое важное - это их доступность. Проблема в закрытости, и здесь – не феномен секретности Литвы, а именно европейских программ", – сказал министр.

"Мы должны добиться того, чтобы мы были не только нетто-плательщиками, но и пользователями, чтобы этот горизонт приблизился насколько это возможно. Подобные усилия нужны и на европейском уровне, несомненно, они нужны и в Литве", – добавил он.

По словам министра, новые члены ЕС делят между собой лишь около 5% средств программы "Европейских горизонтов", между тем, оставшиеся 95% делят между собой крупные страны – Германия, Франция, Соединенное Королевство и Испания.

По словам министра, Литва выступает за "упрощенный доступ" к этому финансовому инструменту и призывает повышать средства, 3,3% всей программы, в данный момент на это планируется выделять 2,1%.

В своей речи министр акцентировал, что коронакризис показал, что производство медикаментов и средств защиты в основном находится в Индии и Китае. Поэтому он акцентировал необходимость инвестиций в эти сферы в Европе.

Министр обратил внимание на то, что Литва "не только ждет и наблюдает, пока кто-то, что-то сделает", а показывает пример, ведь 140 предприятий переориентировались и начали производить защитные средства.

Л. Линкявичюс приветствовал предложение президента Гитанаса Науседы учредить пост главного должностного лица, ответственного за инновации, и группу, которая бы отвечала за исследования и инновации в госведомствах.

Вместе с тем, глава МИД призвал использовать и имеющиеся инструменты, которые, по его мнению, действуют "достаточно эффективно". В качестве примера он назвал правительственную Комиссию по делам ЕС, постоянное представительство Литвы при ЕС.

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