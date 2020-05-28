Средняя начисленная зарплата в Литве выросла за год на 9,4% средняя зарплата женщин все еще ниже, чем у мужчин

BNS ru.DELFI.lt

В январе-марте этого года средняя начисленная (брутто) зарплата, за исключением индивидуальных предприятий, в Литве составила 1381 евро, по сравнению с тем же периодом 2019 года она увеличилась на 9,4%.

Среднемесячная зарплата нетто (после вычета налогов) за сопоставимый период увеличилась на 9,5% до 879,2 евро, сообщил Департамент статистики. На годовой рост зарплат повлияло повышение с 1 января 2020 года минимальное месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений. За квартал (по сравнению с октябрем-декабрем 2019 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 1,6%, а выплаченная заработная плата выросла на 2,5%. Статьи по теме: Зарплата в прошлом году в Литве увеличилась на 8,8% Во время карантина работодатели выплатили щедрые премии: 23 компании заплатили работникам в среднем по 10 000 евро Как сообщает Департамент статистики Литвы, начисленная заработная плата (брутто) мужчин в первом квартале этого года превысила доход женщин на 189,6 евро. Средняя начисленная заработная плата женщин во всех отраслях экономики, исключая индивидуальных предпринимателей, в первом квартале составила 87,2% зарплаты мужчин, а выплаченная на руки (нетто) заработная плата составила 88,4%. Согласно статистическим данным, в первом квартале средняя начисленная заработная плата в Литве (без учёта индивидуальных предпринимателей) у женщин составляла 1285,9 евро, у мужчин - 1475,5 евро, а выплаченная заработная плата - 824,9 евро и 933,1 евро соответственно. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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