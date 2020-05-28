С июля электроэнергия для потребителей в Литве подешевеет на 8%, газ - на 15-23%

С июля электроэнергия для потребителей в Литве снизится в цене на 8%

ВИЛЬНЮС, 28 мая, BNS – С июля электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%.

В четверг Государственная служба регулирования энергетики сообщила, что утвердила новые тарифы компании Ignitis. Цены снижаются по причине того, что на рынках устоялись низкие цены на сырье.

С января электроэнергия для населения подорожала в среднем на 14,7%.

С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%.

В четверг Государственная служба регулирования энергетики сообщила, что утвердила новые тарифы компании Ignitis. Цены снижаются по причине того, что на рынках устоялись низкие цены на сырье.

Для жителей, которые используют газ для приготовления пищи, он подешевеет на 14,55% – с 55 до 47 центов за кубометр (с НДС), а для тех, кто использует его и для отопления – на 22,22% с 36 до 28 центов.

Для потребителей третьей группы, которые потребляют более 20 тыс. кубометров газа, он подешевеет на 22,86% с 35 до 27 центов.

Постоянна часть тарифа не меняется. С января газ уже дешевел почти на 17,9%.

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