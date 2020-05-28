Шокирующая правда: во время карантина некоторым жителям Литвы приходится жить на 80 евро в месяц

Карантин в Литве все еще продолжается, но уже сейчас ясно, что если придет вторая его волна, то будет нелегко. Особенно плачевной ситуация будет для живущих на пособия или в нищете.

Глава Национальной сети организаций по снижению уровня нищеты Айсте Адомавичене в передаче "День на Delfi" сказала, что новый опрос показал - для многих время карантина - очень сложный период, денег людям не хватает даже на самые необходимые нужды.

"Мы провели опрос в середине карантина, в конце апреля вместе с Альянсом потребителей и заметили, что самый яркий акцент 1 из 4 человек так или иначе пострадал от пандемии: люди лишились работы, доходов, доходов лишились из близкие.

Это большое количество. Опрос показал, что семьи с детьми жалуются на нехватку еды. Еще один момент, подтвержденный во время опроса, почти 20% говорят, что им сложно заплатить за жилье. Это угрожающее количество. Кроме того, долги будут скапливаться, расти и они отрицательно скажутся в будущем, их придется долго возвращать", – сказала Адомавичене.

По ее словам, однократные выплаты могут помочь на короткий срок, но возможна вторая волна пандемии, поэтому надо вынести урок.

"Это помощь на один месяц, у людей будут деньги на еду, может, что-то отложат, но это не решит проблему, все средства надо ориентировать на более длительный срок, а не на одноразовые выплаты. Надо смотреть, в чем проблемы, например, с самого начала карантина, не предоставляли возможность получения горячей еды семьям, которым не хватает социальных навыков. В будущем, если думать о возможной второй волне, дистанционном обучении, надо подумать, как решить эту проблему, инвестировать там, где больше всего проблем", – сказала собеседница.

"Сейчас предлагают много средств. В будущем планируют увеличить помощь до 170 евро. Это не те деньги, на которые можно хорошо жить. Тем более, что есть механизмы проверки, закончится карантин, людям придется отрабатывать за эти пособия. Мы приветствуем выплаты безработным - полгода по 200 евро", – сказала Адомавичене.

Она подтвердила, что есть очень печальные истории, люди не могут выжить и даже во время карантина ищут возможность уехать из Литвы.

"Да. Такое есть. Даже в начале карантина люди пытались уехать, сейчас тоже есть те, кому сложно выжить. Вот, например, в выходные был случай – погиб ребенок. Отец был в Швеции, куда он уехал на заработки во время карантина", - рассказала Адомавичене.

Она сказала, что сейчас некоторые люди получают всего по 80 евро в месяц. Адомавичене сказала, что страшно подумать, что будет, если пандемия затянется

"Больше всего пострадают те, кто и без того бедствует. Это люди без высшего образования", – заметила она.

Напомним, что 27 мая правительство одобрило предложение президента Гитанаса Науседы о выплатах на детей. Предлагается на каждого ребенка выплатить по 120 евро, на детей-инвалидов, детей из многодетных и бедных семей - по 200 евро. Деньги должны перевести до конца июля.

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