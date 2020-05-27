Пандемия изменила привычки водителей: как побудить литовцев отказаться от автомобиля

В середине марта в Литве был объявлен карантин, в крупных городах сразу же исчезли заторы. На улицы реже выезжали автомобили, стоящие на подземных парковках и рядом с домами. Это изменение не только уменьшило расходы жителей на топливо, но и сделало воздух в городах намного чище.

Сейчас часто можно услышать фразу – жизнь уже никогда не будет такой, какой была перед пандемией. Власти города озабочены качеством воздуха, поэтому надеются, то жители задумаются о том, какой может быть жизнь без загрязняющего природу транспорта, и решат после карантина пользоваться более экологичными способами передвижения.

Конечно, пока сложно сказать, как карантин повлиял на качество воздуха в городах, ученые и специалисты еще только ведут подсчеты. Но не надо забывать, что во время отопительного сезона на качество воздуха влияют и домашние хозяйства, которые отапливаются твердым топливом. После начала карантина были и холодные дни, люди топили свои дома.

Хорошему результату помешал отопительный сезон

Доцент Факультета инженерии окружающей среды вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Вайда Шерявичене, когда начался второй месяц карантина, сказала, что больших перемен из-за ограничений в Литве не должно быть: производственные предприятия работали, люди передвигались.

"Чтобы избежать поездок в общественном транспорте, те, у кого есть свой автомобиль, ездили на нем, а транспорт - это основной виновник загрязнения воздуха в городах", – сказала она. Кроме автомобилей, воздух загрязняют промышленные предприятия, энергетические компании.

"В первые недели карантина похолодало, поэтому люди интенсивно отапливали свое жилье. Кроме того, ведь люди весь день находились дома, поэтому, возможно, топили даже больше, чем обычно", – сказала доцент.

Шерявичене поделилась подсчетом потока автомобилей на ул. Карейвю. Если 9 марта с 7. ч утра поток составлял 1805 автомобилей в час, то 23 марта было – 1225, а 30 марта – всего 945.

"Но при оценке уровня загрязнения воздуха, к сожалению, никаких изменений не зафиксировали", – сказала она.

Можно менять привычки ради чистого воздуха

Однако окончательный эффект мы увидим только тогда, когда ситуация вернется в прежнее русло. Сколько времени это займет, сказать сложно. Шерявичене отмечает, что именно человек значительно влияет на качество воздуха, на самом деле, все может быть иначе. Она подчеркнула, что особенно это заметно в крупных городах.

"Если ограничить перемещение людей, снижается количество транспорта и меняется качество воздуха", – сказала она.

По словам доцента, ситуация показала, что люди могут быть сознательными и при определенной угрозе менять свое поведение и образ жизни.

"Это показало, что мы можем задуматься, менять свои привычки, образ жизни, думая, в том числе, о глобальном потеплении, загрязнении окружающей среды и влиянии всего этого на здоровье человека и окружающую среду", – сказала она.

Перемены были уже в первую неделю апреля

Объявленные в апреле данные о количестве СО2 в воздухе показали, что ситуация изменилась. После оценки данных за 1990–2018 гг., отмечается, что больше всего СО2 выбрасывает транспорт – 30,2%.

Значит именно транспорт в ответе за выбросы, которые влияют как на качество воздуха, так и на глобальное потепление. Согласно подсчетам, количество газов, вызывающих эффект глобального потепления в 2018 г. выросло на 6,4%, по сравнению с 2017 г. А больше всего воздух загрязняют легковые автомобили (почти 60%).

Заведующая отдела по оценке качества воздуха Агентства охраны окружающей среды Вилма Бимбайте заметила, что все же качество воздуха во время карантина было лучше, чем при обычном ритме жизни.

"Уже в первые недели поток машин значительно снизился, это и количество действующих производственных предприятий сказалось на улучшении качества воздуха. Хотя метеорологические условия не всегда способствовали рассеиванию загрязнений, стояла сухая погода, качество воздуха во время карантина было хорошим. Подобные тенденции отмечались и в других странах, борющихся с пандемией COVID–19", – сказала она.

По словам специалиста, во время карантина качество воздуха значительно улучшилось в тех местах, где обычно наблюдалось интенсивное движение. На вопрос, что помогло бы сохранить качество воздуха в городах и после карантина, Бимбайте назвала управление потоками транспорта.

"В центральной части городов, в Старом городе должны быть зеленые зоны, надо запретить или ограничить движение моторного транспорта. Больше усилий надо прилагать для того, чтобы у горожан была возможность ездить на велосипеде и другом немоторном транспорте. Поездки на велосипеде, самокате, общественном транспорте должны быть максимально удобными и привлекательными. В Италии, например, в Милане, во время карантина убедились в том, что это способствует очищению воздуха и намерены предпринять соответствующие решения", – сказала собеседница.

Специалист предположила, что на улучшение ситуации может положительно воздействовать и опыт покупок продуктов по интернету. Если эти новые привычки у жителей сохранятся, это также будет способствовать улучшению качества воздуха.

Для оценки воздействия ждут окончания карантина

С тем что карантин положительно повлиял на качество воздуха, согласен и Вильнюсский муниципалитет, однако конкретные выводы будут только после окончания карантина.

"Мы отметили снижение концентрации NOX и NO2, а это связано с уменьшением потока транспорта. Это оксиды азота, одни из 4 веществ, которые вырабатывает двигатель внутреннего сгорания. Насколько уменьшилась их концентрация, мы не можем сказать, мы ждем окончания карантина. Тогда будем сравнивать с данными за 2019 год. Для проведения анализа нужно время", – указали представители мэрии.

Не стоит забывать и то, что концентрация твердых частиц в воздухе зависит и от погодных условий: когда сухо, больше пыли, когда холодно, люди больше топят.

"Поэтому если наблюдается антициклон – пыль накапливается, и карантин не спасает. Все равно мы фиксируем высокие показатели", – заметили специалисты.

На вопрос, какие связанные с транспортом решения помогут сохранить качество воздуха в столице, представители муниципалитета указали управление потоком машин на дорогах, побуждение к покупке нболее экологичных автомобилей.

Чтобы улучшить качество воздуха, муниципалитет планирует осуществить программу по управлению качеством воздуха в Вильнюса на 2020–2025 гг. В ближайшее время планируют модернизировать городские автобусы, подготовить и осуществить проект нового порядка движения в Старом городе.

"В ближайшие 5 лет планируются работы по улучшению качества воздуха в следующих направлениях: оптимизация работы светофоров, формирование скоростных зон, в первую очередь в центральной части - расширение и поощрение системы безмоторного и электрического транспорта", – сказала она.

В Каунасе поощряют пешие прогулки и велосипеды

Положительное влияние на качество воздуха отмечают и представители Каунасского муниципалитета. Представитель мэрии Радета Савицкене сказала, что улучшение качества воздуха отмечено там, где стоят станции, измеряющие данные.

"Но факт - качество воздуха улучшилось во всем городе. Причины – меньше хозяйственной деятельности, уменьшение потока транспорта", – заметила она.

Заместитель главы директора администрации Каунасского муниципалитета Тадас Метелёнис убежден, что наилучший способ сохранения хорошего качества воздуха после карантина – изменение повседневных привычек: вместо автомобиля пользоваться общественным транспортом или велосипедом. А эти перемены легко может осуществить каждый.

В плане Гармоничной мобильности Каунас предусмотрел до 2030 г. кардинально изменить привычки жителей.

"Новые данные показывают, что 57% каунасцев каждый день ездят на автомобиле, 29% - на общественном транспорте, 10% ходят пешком и 4% ездят на велосипеде. За последние 5 лет количество зарегистрированных в Каунасе машин выросло с 109 000 до 118 000", – сказал Метелёнис.

Он уверен, что если город ничего не будет делать, то количество машин будет по-прежнему расти, а тогда воздух станет еще хуже.

"План гармоничной мобильности направлен на снижение числа поездок на автомобилях, особенно в центре города. Другие решения нужны для обеспечения удобства сообщения с помощью общественного транспорта, для удобства велосипедистов и людей-инвалидов", – сказал он.

Пока есть лишь предварительные данные

О том, как карантин сказался на качестве воздуха в Клайпеде, имеются лишь предварительные данные. Представитель Клайпедского института исследований и планирования Раймонда Илгине сказала, что во время карантина концентрация вредных веществ в воздухе не превышало норму, за исключением данных в течение трех дней на Шилутском шоссе.

Специалист подчеркнула, что данные есть лишь предварительные и они еще могут измениться. Кроме того, увеличение концентрации твердых частиц могло быть обусловлено погодными условиями.

"Не было дождя, дороги и обочины были сухие, поэтому транспорт поднимал пыль. Условия для рассеивания загрязнений были неблагоприятными, особенно ночью, утром и вечером. Критическое содержание твердых частиц в воздухе в городах неизбежно", – заметила она.

Однако до этого наибольшая концентрация твердых частиц фиксировалась на перекрестках, поэтому предполагают, что во время карантина качество воздуха было лучше, поскольку на дорогах было меньше транспорта.

Клайпедский муниципалитет подготовил программу по улучшению качества воздуха.

Планируется продолжить расширение сети вело- и пешеходных дорожек, сети общественного транспорта, обновление общественного транспорта. В числе других средств – установка ловушек твердых частиц на перекрестке Шилутского шоссе и проспекта Балтиёс, около жилых домов.

В городе планируют увеличить число заправок для электромобилей, чтобы сделать этот транспорт привлекательнее.

Для здоровых путешествий – планы гармоничной мобильности

Чтобы побудить жителей выбирать более здоровые и экологичные способы передвижения, многие города Литвы откликнулись на призыв Министерства транспорта и коммуникаций и подготовили Планы гармоничной мобильности.

На подготовку и внедрение этих планов из фондов ЕС был выделен 1,1 млн. евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!