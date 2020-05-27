Лучшее – враг хорошего: сотни жителей Висагинаса вышли на мирный протест – призывают к ответу мэра

Накануне жители Висагинаса организовали протестный автопробег – около 200 человек собрались у здания горадминистрации, сели за руль своих автомобилей и двинулись единой колонной по улицам атомной столицы Литвы. Таким образом представители общественности воззвали к местным властям, требуя отказаться от "поспешной реорганизации" учебных заведений.

Часть горожан опасается, что после готовящейся оптимизации неформальное образование пойдет под откос, другие обвиняют мэра в нежелании слушать и слышать. В то же время правящий блок призывает горожан унять страсти, а инициаторы противоречивой реформы указывают на "политический след", связывая пылкость "неравнодушных активистов" с предстоящими выборами в Сейм. Delfi разбирался в деталях.



Когда говорят мэры, музы молчат

В ближайшее время власти Висагинаса намерены дать ход реформе по оптимизации целой цепочки учебных заведений неформального толка. В данном случае речь идет о переустройстве школы искусств имени Чесловаса Саснаускаса, Висагинского дома творчества и городского Спортивного центра. Все эти юридические единицы являются бюджетными учреждениями, правящее большинство считает, что деятельность этих структур должна быть скорректирована – они не должны дублировать функции друг друга. В связи с этим чиновники муниципалитета во главе с мэром объявили о предстоящей рокировке, суть которой сводится к следующему – "Богу Богово, а кесарю кесарево". Все образовательные программы, связанные с изобразительным искусством и различными видами творчества объединят под знаменами нового центра, который может получить название Висагинская академия, однако этот вопрос вторичен – имя будут выбирать потом.

Несмотря на то, что концепция по переустройству богатой сети неформальных учебных учреждений Висагинаса затрагивает сразу пять юридических лиц и широкий спектр вопросов, самые острые споры разгорелись вокруг преобразования Школы искусств и Дома творчества. Городской голова Эрландас Галагуз полагает, что реорганизация существенно улучшит ситуацию, а запрос на перемены зрел давно – недовольство своих избирателей он считает необоснованным.

"Еще в 2016 году горсовет утвердил стратегический план развития нашего самоуправления на 2016-2022 годы. В этом документе была закреплена необходимость разработки плана по оптимизации сети неформального обучения. За этот стратегический план проголосовали и те члены оппозиции, которые сейчас возмущаются концепцией оптимизации. Концепция оптимизации – это выполнение решения горсовета от 2016 года. Так о какой спешке можно вести речь?" - задается вопросом мэр.

По его мнению, ключевая идея противников реформы сводится к предложению ничего не делать и сохранить статус-кво, но отказ идти вперед Галагуз расценивает как шаг назад, а это неприемлемо ни для него, ни для его команды.

"Сейчас в городе действуют две аналогичные структуры – школа искусств имени Саснаускаса и еще одна школа искусств на базе Дома творчества, то есть это одно из его подразделений. Согласно концепции реорганизации, по итогам планируется объединить две школы искусств в одну и все программы, связанные с искусством и творчеством, а также кружки, сосредоточить в одном бюджетном учреждении. Кроме этого, планируется учредить публичное учреждение на базе другой деятельности Дома творчества. Театралы, которые сейчас занимаются в Доме творчества, наконец-то, получат хорошие залы для репетиций, не будут выпрашивать их у других учреждений. Не придется решать дилемму – какому учреждению в первую очередь покупать музыкальные инструменты, кому нужнее ремонтировать зал хореографии и другие помещения. Исчезнет конкуренция за учеников и педагогов", - говорит градоначальник.

Отвечая на критику своих оппонентов, задающих вопрос о том, почему преобразования затеяли во время карантина, когда люди лишены возможности активно заявлять о своей позиции, общаться с властями напрямую и протестовать, поскольку свобода собраний частично ограничена, мэр призывает не искать черную кошку в темной комнате, особенно, когда ее там нет.

"Что касается утверждения о том, что власти якобы специально выбрали карантин для проведения реорганизации, то это неправда. Заниматься этим вопросом начали с самого начала срока полномочий, и никто не мог предполагать, что мы будем жить в условиях карантина. А если будут новые всплески заболеваний коронавирусом, и карантин продлят еще на два года, то жизнь должна остановиться? Ничего во время карантина делать не надо?", - отвечает мэр вопросом на вопрос противникам реформы, опасающимся, что создание новой условной академии потребует дополнительных затрат, которые лягут на плечи города.

Foto: Visagino savivaldybės nuotr.

Градоначальнику вторит и глава местного отдела просвещения Аста Селюнене. По ее словам, согласно букве закона, все значимые перестановки и преобразования должны быть завершены до начала учебного года, поэтому людям не стоит удивляться, что муниципалитет приступил к работе уже сегодня – пандемия не имеет к этому никакого отношения. Разговоры о том, что чиновники хотят укрыться от общественного гнева за карантинными ограничениями – чистой воды популизм. Кроме этого, она развеяла слухи о том, что после окончания реформы цены на занятия в кружках и спортивных секциях могут подскочить в десять раз – это неправда.

"Я не вижу никакого основания, почему плата за посещение кружков могла бы подняться в десять раз, - рассказала Селюнене, подчеркнув, что Висагинас является уникальным городом на уровне Литвы, так как здесь родители отдают всего 6-7% от общей стоимости программ или занятий в кружках, которые проходят на базе учреждений неформального образования, принадлежащих самоуправлению – остальную сумму покрывает муниципалитет.

"Бойтесь данайцев, дары приносящих"

На первый взгляд объяснения и мотивы мэра кажутся вполне логичными, однако противники реорганизации считают, что дьявол кроется в мелочах. Для того чтобы осознать весь масштаб протестных настроений, достаточно обратить внимание на петицию с требованием "остановить поспешную нерациональную оптимизацию сети образовательных учреждений", под которой уже подписались свыше 900 человек. Население Висагинаса насчитывает 18 031 человек.

Более того, накануне, невзирая на вирус и эпидемию, свыше сотни людей на 80 машинах приняли участие в символическом автопробеге под названием "Дети – не игрушки". Эта гражданская акция стала знаковым событием не только для города и региона, но и для всей Литвы, жители которой нечасто организуют митинги. Как правило, новости о забастовках и стачках приходят из крупных городов страны, но, похоже, Висагинас, помимо звания "атомной столицы", претендует еще и на то, чтобы получить имя "протестный".

В роли ключевых противников администрации висагинской мэрии выступили рядовые граждане – неравнодушные родители, общественники, папы и мамы, бывшие ученики, а также непосредственные работники, тренеры и директора школ, которые правящие хотят улучшить, даже несмотря на многочисленные призывы повременить с "оптимизацией" и не вмешиваться в устоявшиеся процессы. С другой стороны, оппонентов инициаторов реформы нельзя обвинить в том, что они руководствуются старым добрым принципом "Работает – не трогай". Горожане готовы дискутировать и слушать, вот только утверждают, что говорить с ними не хотят.

"Авторы утверждают, что делают эту концепцию для того, чтобы повысить качество предоставляемых услуг. На словах все звучит красиво, но если начать разбираться в деталях, то нас, потребителей этих услуг, все устраивает, поэтому непонятно, откуда поступил запрос на улучшение этого мнимого качества? Что с ним не так сегодня? Если я правильно понимаю процесс принятия решений, то сначала должен появиться запрос со стороны жителей или группы экспертов, признающих, что есть некая проблема, но такого запроса я не вижу", - говорит родительница Ольга Велавичюте.

По ее словам, складывается впечатление, что нынешние представители власти – достойные продолжатели "славных традиций" советской эпохи, когда мнение граждан было вторично, а решения принимались без обсуждений. Тем не менее сегодня такой стиль управления не работает, а методика общения по принципу "Партия сказала: Надо! Комсомол ответил: Есть!" лишь усилил протестные настроения. Лучшим подтверждением этому служит критика со стороны руководства и самих работников учреждений, которые власти хотят бросить в жернова новоявленной реформы. Накануне открытое письмо с требованием отказаться от реорганизации подписали тренеры висагинского спортцентра, часть учителей школ искусств так же критично отзываются о действиях власти.

"Я бы сказала, что такой метод характерен для авторитарных систем – там нет того, что мы называем общественным запросом. Есть лишь решение властей, за которым следует общественная реакция. Нечто подобное сегодня мы наблюдаем в Висагинасе. Мы видим старый механизм принятия решений, который неприемлем для молодых родителей", - отчеканила Ольга.

Глас народа – глас божий

С ней солидарна и автор петиции Елена Монахова. В разговоре с нами она подчеркнула, что главный камень преткновения заложен не в содержании документа, а в форме – подаче материала. О предстоящей реформе горожанам сообщили буквально накануне принятия решения. Несмотря на утверждения властей, что чиновники советовались с родителями и педагогами, в действительности ситуация обстоит иначе. Если консультации и имели место, то для львиной доли интересантов они остались незамеченными.

Кроме этого, противников оптимизации крайне беспокоит тот факт, что самоуправление оперирует расплывчатыми формулировками. Сегодня речь идет лишь о концепции реорганизации – о документе, где изложено видение, но не указаны цифры, статьи расходов и предполагаемые затраты, которые понесет город, решив учредить новую юридическую единицу. В то же время уже в этот четверг, 28 мая, горсовет готов запустить реформу и начать объединение двух школ, хотя четкого плана у самоуправления пока нет – его обещают представить на следующем этапе. Оппоненты считают, что такой ход действий подпадает под определение "политика шиворот-навыворот".

"В европейских странах – даже в том случае, когда решение уже принято – власти не проталкивают свою позицию бульдозерным принципом, а начинают диалог. Я пытаюсь донести простую мысль: мы живем в демократическом обществе и хотим не монолога, а диалога. Эта необходимость продиктована Конституцией и правовыми актами. Закон о местном самоуправлении четко говорит нам о том, что жители должны принимать участие в жизни города и влиять на принятие решений. Власти утверждают, что общаются с нами и не игнорируют горожан, но здесь есть один принципиальный момент – все общение и дискуссия идет постфактум, то есть на базе уже разработанной концепции и утвержденных чиновниками документов. Общественность в этом процессе не участвовала – ее известили по окончании работы", - сетует Елена.

По ту сторону власти

Представители оппозиционных фракций уже потребовали от правящих отложить вопрос о реформе до лучших времен. Депутаты-противники оптимизации проявляли внимание к резким телодвижениям на уровне самоуправления и до начала громких протестов, а минувший мотопробег лишь усилил реакцию. Накануне член горсовета Евгений Шуклин публично обратился к политикам республиканского масштаба, журналистам, еврокомиссару Виргиниюсу Синкявичюсу и президенту Гитанасу Науседе. Он просит помочь висагинцам призвать власти к ответу, убедив мэра отказаться от "бульдозерной" политики.

Его коллега по фракции Айрида Друзь уверяет, что благородные порывы горадминистрации и самого Эрландаса Галагуза имеют обратную сторону – она обвиняет правящих во лжи, намекая на коррупционный шлейф, который может тянуться за этим решением. "Не секрет, что финансы играют здесь огромную роль", - пишет она на своей страничке в соцсетях.

Отказ поддержать реформу она мотивирует тем, что "Висагинас славится в Литве как столица неформального образования – рай для детей и родителей, и наибольшая угроза состоит в том, что посредством необдуманных и поспешных решений можно навредить отлично работающему механизму услуг неформального детского образования".

Закон, что дышло?

Помимо этого, оппозиция говорит, что представители правящего блока лукавят. Один из главных аргументов мэра – утверждение о том, что, мол, вектор готовящейся реформы был намечен еще семь лет назад, в 2016 году он был утвержден решением горсовета. На тот момент Галагуз был депутатом, главой одного из комитетов, а городом руководила либерал Даля Штраупайте, однако она уверяет, что ее преемник трактует документы по-своему.

"Мэр неправильно читает документы. Мы наоборот неоднократно отмечали, что у нас отлично развита система неформального обучения: около 90% детей Висагинаса посещают структуры неформального образования – за это нас отдельно хвалит администрация президента. Школа имени Саснаускаса славится своими выпускниками не только в Литве, но и за рубежом. В стратегическом плане от 2016 года говорилось о модернизации и развитии сети учебных учреждений, но это не имеет ничего общего с тем, что происходит сегодня, поэтому апеллировать к этим установкам совершенно неправильно», - сказала нам бывший мэр.

По словам Дали Штраупайте, действующее руководство города нарушает присягу.

"С общественностью не советуются. Более того, в ходе процесса разработки концепции мэр ни привлек заинтересованных лиц – в рабочую группу не вошли ни педагоги, ни работники учреждений, ни родители, ни члены профсоюзов. Туда включили только людей из окружения главы города – это абсолютно неприемлемо", - сокрушается она, призывая коллег из правящего блока и горадминистрацию отказаться от поспешных действий.

Гарантии и обязательства

Один из авторов упомянутой концепции, член рабочей группы по разработке и проведению намеченной реформы, депутат горсовета Дмитрий Иконников говорит, что противники нововведений не могут говорить от имени всех жителей Висагинаса. Доля несогласных с решением правящего большинства – весомая, но корень всех зол лежит в плоскости коммуникации: чиновники и мэр совершили ряд ошибок, общаясь с людьми, но к содержанию документов и духу преобразований это не имеет никакого отношения.

"В ходе переустройства планируют ликвидировать только одну юридическую единицу, которая не имеет отношения ни к школе искусств имени Саснаускаса, ни к Дому творчества. В будущем все направления, связанные с искусствами должны сосредоточить в новом учебном учреждении. Как оно будет называться – вопрос открытый. Общая сеть остается той же. Суть сводится не к тому, чтобы что-то разрушать, а напротив – усилить положение неформального образования. В новой школе подход будет более глубоким и профессиональным – это будет качественная подготовка ребят к возможной учебе в консерватории, творческих вузах, а Висагинский дом творчества сосредоточится на кружках, секциях и занятиях – очень важных для города, - но больше подпадающих под определение любительские", - пояснил собеседник.

По словам депутата, вопрос о названии, все точечные и детальные изменения, которые затронут жизнь учебных заведений, будут прорабатываться на втором этапе реорганизации.

"Эта процедура отвечает всем установкам Закона о бюджетных учреждениях. На втором этапе ведущую роль в процессах будут играть сами рабочие коллективы – сотрудники, учителя, педагоги, а также родители", - говорит народный избранник.

Дмитрий Иконников утверждает, что у правящих нет задачи кому-либо насолить или ухудшить ситуацию. Напротив, власти берут на себя обязательства и дают гарантии жителям Висагинаса: доступность и качество услуг – не пострадают, увольнения педагогов – не планируются.

"Во-первых, в решении горсовета, которое сопровождает принятие концепции, указано, что на два года замораживается стоимость кружков и всех образовательных программ. Во-вторых, на два года вперед устанавливается приоритет по сохранению рабочих мест и финансированию учреждений", - заверил он.

Отвечая на вопрос, почему же в таком случае души прекрасные порывы правящих депутатов встретили столь жесткий отпор со стороны рядовых горожан, Иконников ответил словами в духе песни Владимира Высоцкого: "Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно, а особенно – штаны и алкоголь".

По его мнению, отчасти это связано не только с плохой коммуникацией, но и с тем, что в публичном пространстве стали раскручивать сплетню – власти будут закрывать, карать, увольнять и повышать цены, но действительности ничего подобного не происходит. Кроме этого, в завидном неравнодушии ряда местных активистов он видит явный политический след.

"Говоря о реакции людей, если весь Facebook кричит о том, что происходит что-то плохое, не вникая в суть, то логично, что реакция будет соответствующей. Автопробег – это крутая пиар-акция. Другой вопрос, сколько в ней конструктива. В ней приняли участие представители оппозиции, но за последние две недели никаких объективных предложений по изменению концепции оптимизации или сопутствующим вопросам от наших коллег не поступало… Когда выйдут списки в Сейм, мы увидим интересную картину", - говорит Иконников.

Мнение педагогов

В самой школе искусств имени Чесловаса Саснаускаса мнения разделились. Нынешний директор Алик Милько – оппонент мэра, поэтому сообщение о реорганизации он встретил в штыки. Руководитель полагает, что ключевая цель градоначальника – лишить его должности. Более того, накануне он призывал Эрландаса Галагуза решить этот вопрос на ринге – по-мужски, вызвав бурю обсуждений на уровне города и колкие ремарки остряков, подметивших то, что только в Висагинасе директор школы искусств может выяснять отношения, размахивая кулаками.

В то же время бывший многолетний директор школы, ее непосредственный основатель и почетная гражданка Висагинаса Чеслава Пимпене поддержала проект реформы, призвав коллег не бояться перемен.

"Я одобряю концепцию оптимизации, разработанную рабочей группой", - говорит заслуженный педагог, подчеркивая, что после реализации реформы статус и финансовое положение школы должны улучшиться.

Удастся ли жителям города атомщиков найти компромисс – вопрос открытый, но рассуждать о том, кто прав, а кто виноват – неблагодарное дело. Очевидно, что правящие не готовы отказаться от намеченной реформы, а большая часть оппонентов выступает не против изменений, а призывает власти прислушаться к голосу горожан. Постепенно все стороны конфликта приходят к осознанию, что общаться нужно больше, а диалог – единственный путь к решению конфликта. Промежуточную точку в горячей дискуссии поставил глава Литовского профсоюза науки и образования Эгидиюс Милешинас. В открытом обращении на имя мэра он призвал "незамедлительно начать дискуссию" с местным профсоюзом. В противном случае самоуправлению грозят прокуратурой.

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