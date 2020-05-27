НЦКБ: из-за "дыр" в безопасности китайских камер к ним легко подключиться дистанционно

В безопасности камер видеонаблюдения китайских производителей Hikvision и Dahua имеются "дыры", позволяющие легко подключаться к ним дистанционно и осуществлять наблюдение, утверждает глава Национального центра кибернетической безопасности (НЦКБ) Литвы Ритис Райнис.

После проведенного LRT расследования НЦКБ дал оценку кибербезопасности этим использующимся в литовских ведомствах, а также занимающим большую часть рынка Европы камерам видеонаблюдения и установил четыре важных нарушения безопасности.

По словам Р. Райниса, по умолчанию дистанционное управление этими камерами включено, однако огромные "дыры" в безопасности позволяют подключиться к ним посторонним лицам.

"У камер имеется дистанционное управление, пароли передаются по незакодированному каналу, сами пароли закодированы посредством слабых, очень старых алгоритмов. Безопасность такова, что пароли этих камер можно перенять из канала связи, считать, раскодировать, подключиться к камерам и делать, что угодно", - сказал Р. Райнис BNS.

По его словам, если перенять пароль, то можно включать, выключать камеру, менять настройки.

В целом в камерах выявлено 61 уязвимое место, из них, по словам Р. Райниса, 23 представляют "уровень высокой угрозы", то есть могут быть легко использованы в Ddos-атаках, во внедрении вредительского кода и для прочих вредоносных целей.

Было установлено, что производитель Hikvision также собирает конкретную информацию о технических параметрах оборудования. Специалисты также установили, что программное обеспечение камер может быть обновлено только ручным способом, с сайта в Китае.

"Однако этот IP-адрес направляет на сервер, находящийся в Российской Федерации, с которого и осуществляется процесс отправки", – сказал Р. Райнис, представляя результаты исследования позднее в Министерстве обороны.

По утверждению НЦКБ, камеры используют 57 учреждений госсектора в Литве, 24 из них настроены на прямую связь с интернетом.

Центр рекомендует учреждениям изолировать их в отдельной сети, у которой не будет доступа к публичному интернету, либо поменять необходимые настройки. Также рекомендуется установить требование скачивания программных обновлений из государств Евросоюза.

"Мы полагаем, что хорошим решением было бы оборудовать сервер для скачивания обновлений в Литве", – сказал он.

Р. Райнис также заверил, что присылаемое программное обеспечение должно проходить дополнительную проверку.

Эксперты в сфере кибербезопасности также рекомендуют использовать огнеупорные стены, блокировать приводы, которые камера не использует, что снизит возможности использовать камеру для кибератаки.

При приобретении новых камер ведомствам рекомендуется включать требование того, чтобы поставщик поставил камеры с новейшими обновлениями программного обеспечения, в которых бы уже были исправлены пробелы в безопасности, а также ввести упомянутое требование наличия серверов для скачивания обновлений в Литве или хотя бы в странах ЕС. Для снижения риска рекомендуется, чтобы производители выключали ненужные функции камер.

Журналистское расследование гостеле-радиокомпании LRT выявило, что ранее из-за дыр в безопасности от этих камер отказались Соединенные Штаты, а в Литве они используются в Департаментах охраны руководства, миграции, полиции, Службой охраны госграницы, Службой общественной безопасности и государственной авиадиспетчерской компанией Oro navigacija.

Заместитель директора администрации Вильнюсского самоуправления Адомас Бужинскас подтвердил BNS, что эти камеры используются и в столице.

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