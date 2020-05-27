Премьер Литвы: появится больше международных авиарейсов

27 мая перед заседанием правительства премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что вскоре планируют возобновить полеты в большее число стран. Об этом он сообщил у себя на фейсбуке.

"Сегодня на заседании правительства мы планируем принять решение о расширении количества рейсов. Это уже было одобрено на заседании комитета COVID–19.

С 1 июня в Литву разрешать приезжать жителям стран Европейской экономической зоны, Швейцарии, Великобритании и Южной Ирландии. Основное условие, на которое мы ориентируемся – уровень заболеваемости в этих странах за последние 14 дней - их должно быть не больше 25 на 100 000 жителей", – писал он.

Он рассказал и о переменах в связи с двухнедельной изоляцией приезжих.

"Мы договорились согласовывать действия с Латвией и Эстонией, это и будем делать. Каждую неделю, руководствуясь эпидемиологическими показателями, будут утверждать список стран, приезжим из которых не надо будет проводить 14 дней в изоляции.

Первый список появится в понедельник, это сделает Минздрав. По нынешним данным, в такой список может попасть Словения, Исландия, Греция, Хорватия, Крит, Норвегия, Венгрия, Швейцария, Чехия, Австрия. Но как я упоминал, тут надо добиться общей позиции с Латвией и Эстонией.

Я понимаю, что многим не терпится узнать, что будет через месяц-два, но ситуация в мире меняется каждый день. Все страны ЕС сейчас решают, на каких условиях впускать граждан других стран.

Сегодня мы уже видим списки других стран, и Литва в них попадает в список "надежных стран" – это радует", – сказал он.

Также сообщается, что приезжим из Швейцарии, Великобритании, Ирландии, Эстонии, Латвии и Польши не придется две недели находиться в изоляции.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!