Правительство Литвы предлагает продлить карантин до 16 июня

Правительство Литвы в среду рассмотрит предложение о продлении объявленного из-за коронавируса карантин до 16 июня включительно - такая дата указана в новой редакции постановления об объявлении карантина.

Правительство в среду также рассмотрит и другие связанные с карантином изменения - продление времени работы кафе, разрешение проводить спортивные соревнования со зрителями.

Премьер Саулюс Сквернялис во вторник сказал журналистам в сейме, что карантин будет предложено продлить до конца июня.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта. Сейчас он действует до 31 мая.

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