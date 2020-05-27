Парикмахеры и работники салонов красоты: из-за жестких требований формируется "тень"

Парикмахеры и работники салонов красоты рассказали, что из-за слишком жестких требований некоторые клиенты не спешат в салоны, а это приводит к образованию "тени". В передаче "День на Delfi" собеседницы рассказали, по какой причине некоторые предпочитают работать нелегально, и чего ждать в будущем – может изменятся цены?

Президент Литовской ассоциации парикмахеров и работников салона красоты Йоланта Мачюлене сказала, что "тень" была актуальна и до карантина.

"Я думаю, что это тянется еще с периода до карантина. Эта домашняя деятельность, которой занимаются наши коллеги, не новость, я считаю, что тут Государственная налоговая инспекция должна бы поинтересоваться причинами такого явления. Я думаю, карантин побудил коллег не возвращаться на работу, поскольку все еще ждут упразднения ограничения – 10 кв. м на человека, ведь коллеги уже сказали, что из-за этого не могут принимать клиентов одновременно. Что-то в этом направлении делают", – сказала собеседница.

Эксперт Литовского института свободного рынка Ева Валешкайте подчеркнула, что оценить масштабы "теневой" экономики очень сложно.

"Что касается распространения "тени" в сфере услуг красоты и здравоохранения, мы несколько лет назад проводили опрос, который показал, что это достаточно распространенная деятельность. Но оценить масштабы "теневой" деятельности сложно", – сказала эксперт.

На вопрос, был ли наплыв клиентов в этой сфере, Мачюлене ответила, что некоторые люди все еще чувствуют себя небезопасно.

"Наплыва, наверное, не должно было быть, люди еще очень осторожны, многие делали все сами, другие пользовались услугами нелегальных мастеров, но опять-таки, люди, вероятно, очень боятся, а когда в газетах видишь призывы не ходить в парикмахерские, салоны красоты, чтобы не заразиться коронавирусом, то понимаешь, что эта антиреклама работает, люди очень осторожны", – считает собеседница.

Правда, и Валешкайте и Мачюлене считают, что роста цен не должно быть.

"Надо понимать одно, и я не хотела бы осуждать тех людей, которые сейчас уходят в "тень", ведь ситуация очень сложная. Во-первых, этот сектор несколько месяцев оставался без доходов, какой-то значительной помощи от государства нет, ведь некоторые самозанятые не могут даже претендовать на выплаты. Значит, ситуация с доходами в секторе сложная. С другой стороны, давят жесткие требования, ограничение количества клиентов и т.д.

Значит, этот сектор, который оставался без доходов, загоняют в угол, людям некуда деваться, они уходят в "тень". Неизвестно, как это скажется на ценах. Но на цены действует и экономический спад, кризис. Конечно, в долгосрочной перспективе не стоит надеяться на рост цен. Я думаю, те люди, которые пользуются услугами нелегальных мастеров, делают это не из-за более низкой цены, а из-за жестких требований", – считает Валешкайте.

Мачюлене заметила, что цены не росли и не будут расти – ей это обещали многие парикмахеры, владельцы салонов.

"Хочу заверить, что после карантина цены не выросли – это я могу гарантировать. (...) Могу сказать, что мы понимаем, какая ситуация сложилась, цены никто не поднимал и не будет поднимать, мы понимаем, что сейчас всем нелегко. Если клиент оставляет на чай, не думаю, что тут надо раздувать скандал и говорит о том, что парикмахеры подняли цены", - сказала она.

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