Ситуация шокирует: почти половина медучреждений в Литве не представила планы по восстановлению деятельности

Всего 53% медучреждений, предоставляющих амбулаторные услуги здравоохранения жителям Литвы, и всего 56% – медучреждений, предоставляющих стационарные услуги, декларировали свою готовность предоставлять плановые услуги. Об этом на заседании парламентского Комитета по вопросам здравоохранения сообщила вице-министр Минздрава Лина Ярушявичене.

"Мы видим, что в течение месяца только половина учреждений объявила о готовности предоставлять услуги. И как вы верно заметили, ситуация трагическая, то то они представили планы – не значит, что услуги уже активированы. А если и активировали, то нам сложно оценить (…), какой объем услуг был предоставлен", – сказала вице-министр.

Она заверила, что министерство слышит жалобы людей, которым сложно попасть на консультацию к врачу. Ярушявичене упомянула, что такая ситуация заставляет пересмотреть обещания в связи с финансированием учреждений.

Во время карантина, когда остановили предоставление плановых услуг здравоохранения, Минздрав успокаивал учреждения, обещая, что в финансовом плане они не пострадают.

"Сейчас выбор такой – с одной стороны безопасность учреждений, они получают деньги и могут не предоставлять или предоставлять минимум услуг. С другой стороны - потребности пациентов. Надо искать баланс. Скорее всего модель изменится, какой она будет, пока сказать трудно", – сказала Ярушявичене.

Она напомнила, что изменения начались с введением карантина - с 16 марта. Во время карантина предоставляли только необходимую и неотложную помощь, делали прививки, предоставляли услуги онкобольным.

"Но сильно ограничили предоставление специализированных амбулаторных услуг и возможность попасть в стационар", – сказала вице-министр.

29 апреля утвердили требования и условия для возобновления предоставления услуг. С 18 мая появилась возможность возобновления стоматологических услуг.

"Учреждения могут подготовить план и возобновить предоставление услуг. Сначала была рекомендация предоставлять услуги 50% максимального количества пациентов, и в течение двух недель увеличить их количество до 100%", – сказала Ярушявичене.

Она заметила, что во время карантина больным COVID 19 предоставляли широкий спектр услуг, а вот с другими пациентами ситуация обстояла иначе. Поликлиники большую часть услуг предоставляли дистанционно, сократили количество анализов и других услуг.

Значительные перемены были и в сфере неотложной помощи.

Вице-министр информировала, что значительно выросло использование цифровых услуг.

По словам Ярушявичене, Литва активно следит за уровнем смертности (не только от коронавируса).

"В других странах количество смертей по иной причине выросло, возможно, это скрытые случаи COVID-19. (...) Наша кривая в мае таких данных не показывает, это позволяет предположить, что ситуация не такая драматичная, как можно было представить", – сказала вице-министр.

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