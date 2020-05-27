За бортом остались тысячи торговцев: такой несправедливости еще не видели

На данный момент компенсацию арендной платы могут получить только те предприниматели, которые арендуют помещения по договору. Однако компенсацию не могут получить тысячи рыночных торговцев, поскольку у большинства у них нет ни помещений, ни договора. По словам представителей рыночных торговцев, полученные 257 евро в месяц их не спасают, поскольку они не распродали товар, значит, деньги были заморожены.

Председатель Литовской ассоциации представителей малого бизнеса и торговцев Зита Сорокене сказала Delfi, что компенсацию за аренду могут получить только те, кто арендует помещение, а вот те, кто платит за аренду места на рынке, такую компенсацию получить не могут.

По словам гендиректора INVEGА Кястутиса Мотеюнаса, помещение должно быть предназначено для осуществления экономической деятельности, и расцениваться как конкретный объект, т.е. пространство со стенами, уникальным номером и т.д., а договор об аренде должен быть зарегистрирован в центре регистра.

"По действующему порядку, к сожалению, торговые места на рынках помещением не считаются", – отметил глава INVEGА.

По словам Сорокене, в Литве есть около 150 рынков, поэтому тысячи торговцев не могут получить компенсацию.

"Большая часть рыночных торговцев арендуют торговые места, они арендуют их в течение длительного времени. В таком случае никакой договор заключать не надо по закону. Поэтому этих людей и не было в списке", – сказала она.

По словам главы Литовской ассоциации рыков и торговых мест Витяниса Буткявичюса, летом на рынках работают около 80 000 представителей малого бизнеса, зимой их количество сокращается до 50 000. все эти люди не могут воспользоваться компенсацией.

"Только в Гарюнай таких торговцев 10 000, сейчас, я бы сказал, 8000. На Калварийском рынке в благоприятный период – 5000, а сейчас – 3000. На других рынках по-разному", – сказал он, заметив, что сейчас готовят обращение, ведь это самый уязвимый сегмент предпринимателей.

На сайте INVEGА, которая отвечает за распределение помощи пострадавшему во время карантина бизнесу, указано что до сих пор поданы 2024 заявки на компенсацию арендной платы на сумму 2,2 млн. евро, но из 100 млн. евро пока не выплатили ничего.

По данным INVEGА, система показывает все заявки, но на этапе подготовки находится 1759, а полностью заполнены 116. Мотеюнас заметил, что заявки рассматривают только тогда, когда они полностью заполнены. Первые компенсации планируют выплатить в ближайшее время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!