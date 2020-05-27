Три недели назад прогнозы ученых показали, что даже при минимальных условиях соблюдения карантина в конце мая количество случаев в сутки будет минимальным.
В последние дни мая и в начале июня уже прогнозировали, что новых случаев не будет. Такой сценарий был перед послаблениями.
"Мы в Литве часто радуемся тому, что кривая заболеваний выравнивается. Но если она параллельна оси x, не растет, но и не снижается, то радоваться нечему. В середине пандемии такая ситуация могла радовать, но сейчас кривая должна бы снижаться.
Конечно, ситуация лучше потому что большая часть случаев в очагах, локализована и под контролем, но количество очагов не уменьшается", – сказал профессор Кафедры математики и информатики Юозас Аугутис.
Открываются границы, люди начинают путешествовать. Это новая угроза заболевания. Первые такие случаи в Литве уже зафиксированы. Но беспокойство вызывает ситуация внутри страны.
По словам профессора, можно понять желание бизнеса в сфере услуг скорее вернуться к обычной жизни. Приближается лето, время отдыха и отпусков, окончания учебного года и праздников.
"За это время все привыкли к сводке заболеваний и уже так остро не реагируют ни на новые случаи заболевания, ни на случаи смерти. Люди стали чаще встречаться, чаще ездить на работу, забывают надевать перчатки и маски", – сказал Аугутис.
Профессор отмечает, что с середины мая количество заболеваний перестало сокращаться, оно колеблется в пределах 10-12 в сутки. Тенденция снижения прекратилась. В таком случае, по словам ученых, завершение пандемии смещается на июль-август.
Он обратил внимание на то, что смягчение условий карантина неизбежно, и больше ответственности ложится на наши плечи. Все чаще нам самим приходится решать, как поступать в тех или иных условиях. Не надо забывать, что вирус по-разному влияет на людей разного возраста.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!