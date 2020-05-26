Предоставивший данные о министре транспорта Рибниковас получил статус информатора

Литовская прокуратура предоставила предпринимателю Александрасу Рибниковасу статус информатора после того, как он передал данные о возможной коррупции министра транспорта Ярослава Наркевича. Политик тогда работал в Вильнюсском самоуправлении, показывает полученная BNS копия документа.

Прокурор Генпрокуратуры принял такое решение, констатировав, что "в действиях Я. Наркевича и других ответственных лиц самоуправления вероятно имеют место нарушения, связанные с незаконным или непрозрачным использованием общественных средств или имущества".

"Можно сделать обоснованный вывод, что предоставившее сообщение о нарушении лицо и приведенная им информация по существу соответствуют предусмотренным в Законе о защите информаторов требованиям и А. Рибниковаса следует признать информатором", - говорится в решении прокурора Валдаса Ужданавичюса от 12 марта, копию которого получило агентство BNS.

Генпрокуратура публично не комментирует, предоставлен ли статус информатора конкретному лицу.

Закон предусматривает, что информаторы могут быть освобождены от ответственности за участие в нарушениях, на них запрещено оказывать давление, информаторы могут получать возмещение за ценную информацию и бесплатную правовую помощь.

Предприниматель А. Рибниковас утверждает, что его предприятие реконструировало дом родителей Я. Наркевича в обмен на помощь в получении заказов на реновацию детских садов и школ города Вильнюса.

Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной кампании клеветы.

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