Прокурор Генпрокуратуры принял такое решение, констатировав, что "в действиях Я. Наркевича и других ответственных лиц самоуправления вероятно имеют место нарушения, связанные с незаконным или непрозрачным использованием общественных средств или имущества".

"Можно сделать обоснованный вывод, что предоставившее сообщение о нарушении лицо и приведенная им информация по существу соответствуют предусмотренным в Законе о защите информаторов требованиям и А. Рибниковаса следует признать информатором", - говорится в решении прокурора Валдаса Ужданавичюса от 12 марта, копию которого получило агентство BNS.

Статьи по теме:
Президент Литвы призывает оставить правоохране оценки ситуации с министром транспорта  (5)
Правящие обратились в ДГБ по вопросу дискредитации министра и правительства  (16)

Генпрокуратура публично не комментирует, предоставлен ли статус информатора конкретному лицу.

Закон предусматривает, что информаторы могут быть освобождены от ответственности за участие в нарушениях, на них запрещено оказывать давление, информаторы могут получать возмещение за ценную информацию и бесплатную правовую помощь.

Предприниматель А. Рибниковас утверждает, что его предприятие реконструировало дом родителей Я. Наркевича в обмен на помощь в получении заказов на реновацию детских садов и школ города Вильнюса.

Министр утверждает, что обвинения предпринимателя являются частью организованной кампании клеветы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!