В Литве зафиксирован еще один привозной случай коронавируса

Во вторник глава Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) Роланда Лингене сообщила, что был установлен еще один привозной случай коронавируса, на этот раз из Норвегии. 25 мая сообщили о 4 случаях коронавируса.

По словам Лингене, поскольку ситуация стабилизировалась, большое внимание уделяется привозным случаям. В понедельник всего зафиксировали 4 случая. Три из них в понедельник зафиксировали в Вильнюсском округе, один – в Каунасе.

"В Каунасе коронавирус диагностировали у врача-кардиолога Каунасской клиники. Он в последний раз был на работе 14 мая. Врач еще работает в Каунасской городской поликлинике, но в последний раз он там работал еще до объявления карантина. Он почувствовал симптомы – сначала потерю обоняния и вкуса, потом начался сухой кашель, синусит, головная боль, температура. На 14 день он сдал образец на коронавирус. Контакт у него был с 30 пациентами и 9 коллегами. все коллеги изолированы, пациенты уже сдали или сдают анализы", – сказала Лингене.

Из трех случаев в Вильнюсе - один у работника центра психического здоровья. Этот случай выявили в ходе профилактической проверки. Источник заражения обнаружен в семье.

"Второй случай в Вильнюсе - привезен из Норвегии. Человек прилетел на самолет в Ригу, приехал через КПП Салочай. В Литву он приехал 22 мая, зарегистрировался на анализ, его результат был положительным.

Третий случай - работник магазина Rimi Lietuva. Всего в этом магазине зафиксировали 6 случаев коронавируса", – сказала Лингене.

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