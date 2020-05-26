Малым предприятиям уже выплачено 53 млн евро помощи

Самым малым предприятиям (с числом работников до девяти) в Литве государство уже выплатило более 53 млн евро помощи - половину всего объема предусмотренной для них помощи.

Министерство экономики и инноваций сообщает, что к вечеру понедельника поступило более 22,9 тыс. заявок, уже выплачено 53,3 млн евро, а распоряжениями министра выделено 54,5 млн евро помощи.

Компании могут обращаться за помощью с 12 мая, она выплачивается в течение трех дней после подачи заявки. Выделенная на субсидии сумма составляет 100 млн евро.

Общая сумма предоставленной одному предприятию помощи не должна превышать 200 тыс. евро за последние три налоговых года.

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