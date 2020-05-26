Нетрезвая водитель на машине CityBee совершила ДТП в Вильнюсе

26 мая нетрезвая женщина совершила ДТП в Вильнюсе. По предварительным данным, она разбила не только арендованный автомобиль, но и стоявшие у дороги автомобили.

Полиция сообщила, что сообщение поступило в 13.45 ч. Очевидец сообщил, что на улице перевернулся автомобиль. На место происшествия выехали пожарные-спасатели, врачи и полиция.

На месте ДТП выяснилось, что перевернулся Peugeot, принадлежащий каршеринговой компании CityBee.

Женщине потребовалась помощь спасателей, выяснилось, что она застряла в перевернувшемся на бок транспортном средстве.

По предварительным данным, водитель была пьяна - 0,71 промилле. Она не только разбила арендованный авто, но и два стоявших у дороги автомобиля - Audi и Citroen.

Ведется расследование.

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