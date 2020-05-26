Глава Минздрава: маски в офисах нужны не всегда

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что обслуживать клиентов надо в масках, однако при общении с людьми маски надевать не нужно.

"Офисы бывают разные, если в офисе работают одни и те же люди, то есть коллектив, который встречается каждый день, то нет необходимости сидеть в маске, ведь эти люди итак постоянно встречаются. Но если речь идет об обслуживании клиентов, да, в таком случае контактов много, они меняются, тогда это логично", – сказал Верига.

На вопрос, надо ли носить маски в офисе, где коллеги постоянно встречаются, он ответил: "В таком случае нет логики, за исключением уязвимых групп. (…) Было бы неплохо, чтобы такие люди берегли себя".

На данный момент маски не надо надевать детям младше 6 лет, все остальные должны их надевать в общественных местах, на мероприятиях, во время экскурсий, на остановках и в общественном транспорте.

Кроме того, их надо надевать в закрытых общественных местах, разрешается снимать в кафе во время еды.

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