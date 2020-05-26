Лидер социал-демократов Литвы предлагает закончить всеобщий карантин

Лидер оппозиционной Литовской социал-демократической партии (ЛСДП) Гинтаутас Палуцкас утверждает, что пришло время прекратить всеобщий карантин в Литве.

Он считает, что его не следует продлевать, поскольку не осталось оснований для карантина, а правящие используют его как предвыборное средство.

"Пришло время закончить карантин. Всем очевидно, что правящие, продлевая его сроки, надеются таким образом доскакать до выборов. Не нужно имитировать вещей, которых нет – для продолжения карантина нет никаких рациональных оснований. Я говорю о количестве заболеваний, и прочих показателях", – говорится в заявлении Г. Палуцкаса, распространенном во вторник.

"Более того, окружающие страны отзывают карантин, так поступила и Эстония. Конечно, установив критерии, в каких случаях будут прибегать к ужесточениям", – сказал он.

По утверждению главы ЛСДП, так может поступить и Литва.

"Экстремальные ситуации могут объявляться локально, то есть там, где есть вспышки случаев и тому подобное. Самое время Литве перейти от указов сверху к поощрению сознательности населения. Ведь люди умны – и маски носят, и соблюдают требования безопасности. В итоге, не власть защитила от вируса – само общество защитилось, соблюдая рекомендации: люди носили маски, сидели дома", – добавил Г. Палуцкас.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта. Во вторник премьер Саулюс Сквернялис сообщил, что есть предложение продолжить карантин до конца июня.

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