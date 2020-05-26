Компания Novaturas предлагает поездки по Литве

Туроператор Novaturas предлагает своим клиентам отдых и поездки по Литве. В скором времени возможны и туры в соседние страны Балтии.

Как и другие поездки, такой отдых можно заказать по интернету или через сеть турагентств.

Компания предлагает жителям отдых гостиницах 7 литовских курортов – Паланги, Бирштонаса, Друскининкай, Неринги, Тракай, Аникщай и Пакруоисе. Компания предлагает клиентам конкурентные цены, особенно если речь идет о поездке на трое и более суток.

"Поездки за границу мы планируем предложить немного позже этим летом, когда не останется ограничений и можно будет обеспечить безопасность клиентов, но мы понимаем, что некоторые люди, особенно из группы риска – вероятно предпочтут отдых в Литве или в странах Балтии", – сказала представитель Novaturas Аудроне Кейните.

Можно выбирать из поездок как на несколько дней, так и на неделю.

На данный момент представлены 8 маршрутов по Литве.

За поездки можно расплатиться и купонами.

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