Министр соцзащиты: правительство Литвы готовит план помощи пожилым людям

Министерство социальной защиты и труда Литвы завершает подготовку плана мер помощи пожилым людям, сообщил во вторник министр Линас Кукурайтис.

"В данный момент готовится план помощи людям старшего возраста. Он очень подробный, разнообразный, вчера мы представили его партнерам, в ближайшее время рассмотрим в правительстве", – сказал министр во вторник в интервью радиостанции LRT.

Он утверждает, что в среду правительство должно рассмотреть предложение о выделении субсидий в случае, если в простой отправляются люди старше 60 лет, которые находятся в группе риска, с тем чтобы защитить их от увольнения.

Советник министра Эгле Самошкайте сказала BNS, что завершается подготовка плана, который кроме субсидий предусматривает рекомендации для работодателей о том, как лучше защитить работников старшего возраста, психологическую помощь и прочие меры.

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