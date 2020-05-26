Премьер-министр Литвы: карантин предлагается продлить до конца июня

Карантин В Литве предлагается продлить до конца июня, заявил премьер-министр Саулюс Сквернялис.

"Сейчас предлагается до конца июня, но посмотрим, каким будет решение правительства", – сказал глава правительства во вторник журналистам.

Он подчеркнул, что соблюдение карантинного режима сейчас больше связано с правовыми аспектами, чем с медицинскими.

"Говоря о продлении карантина, мы по существу говорим о правовом режиме, который предназначается для двух вещей – он связан с экономической поддержкой, поскольку больше мер применяются во время карантина и после него, во-вторых – возможность контроля за распространением и ввозом болезни", – отметил глава правительства.

По его словам, в среду правительство также планирует утвердить эпидемиологические критерии, которые будут определять необходимость карантина.

По словам премьера, согласно предложению эпидемиологов, карантин мог бы быть отозван, если за последние 14 дней суммарный показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тыс. жителей не будет расти, если из всех проверенных случаев положительных будет не более 0,5%, если за неделю не будет устанавливаться более пяти ввозных случаев, и если не менее чем 90% новых случаев будут связаны с имеющимися локальными очагами.

Премьер сказал, что в среду также планируется принять ряд послаблений карантинного режима.

"Завтра, когда будет принято постановление, мы увидим, что практически вернулись к обычной жизни, за исключением тех ограничений, который грозят отдельным очагам или распространению болезни", – сказал он.

Также планирует узаконить правительственным постановлением план организации массовых мероприятий, одобренный на совещании правительства на минувшей неделе.

"В правительственном постановлении будет подтверждено, что с 1 июня в закрытых помещениях должна сохраняться дистанция в два метра на мероприятиях до 100 человек, а на открытом воздухе – должно соблюдаться количество до 300 человек с соблюдением дистанции в метр", – сказал С. Сквернялис.

"Также любительский командный спорт вновь сможет начать функционировать", – добавил он.

Всеобщий карантин для превенции распространения коронавируса в Литве был введен с 16 марта.

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