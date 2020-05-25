Wizz Air возобновит рейсы в Осло в среду, а и с июня – и в другие города Норвегии

BNS ru.DELFI.lt

Foto: DELFI (D.Sinkevičiaus nuotr.)

Со среды венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновляет регулярные рейсы из Вильнюса в столицу Норвегии Осло.

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